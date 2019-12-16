「 Super 妈妈标准」: 你也是这样的妈吗？

By Chiew Li
In Pamper
16 December 2019

Featured Image: pexels.com

 

当妈妈真的是很不容易，身兼多职，能力赶超Superman！

女子本弱，为母则强。有了孩子以后，妈妈们自然就会散发出无限的母爱，发挥出令人难以想象的超能力。

网上曾经有一段很流行的「时下当妈标准」，快看看你一共达到了几项？

 

❐下得了菜场

via GIPHY

❐上得了课堂

via GIPHY

❐ 做得了蛋糕

via GIPHY

 

❐ 讲得了故事

via GIPHY

 

❐ 教得了奥数

via GIPHY

❐ 讲得了语法

via GIPHY

 

❐ 改得了作文

via GIPHY

 

❐ 懂得了琴棋

via GIPHY

 

❐ 会得了书画

via GIPHY

 

❐ 搜得了攻略

via GIPHY

 

❐ 找得了景点

via GIPHY

 

❐ 提得了行李

via GIPHY

 

❐ 拍得了照片

via GIPHY

 

❐ 想得出创意

via GIPHY

 

❐ P得了照片

via GIPHY

❐ 挣得了学费

via GIPHY

❐ 付得了消费

via GIPHY

 

除了以上「18般武艺」，最重要的还是要扛得住情绪崩溃，熬得过岁月沧桑。

以下再多加一项！

因为……

一位称职的Super 妈妈，其实更需要懂得「适时地宠爱自己」哦！

适时地给自己安排一些ME-TIME，让自己好好地补充 Power，才能继续为孩子们付出啊！

 

如果你目前的困扰是不知道该如何安置孩子们的话，那就交给 Mid Valley Preschool 吧！

————

透过 SuperDeals.com.my 购买 3小时临时托管计划（包括烘培及手工艺术活动) 优惠券，折扣65% 后，只需RM 42.00

那妈妈们不仅可以好好享受ME-TIME ，还能增添多一项技能 —— #够力省

 

#够力省 技能GET！！

 

 

Related Posts

5件幸福小物│打造高质感「专属小窝」

下班后最幸福的莫过于可以舒服地待在自己的舒适小窝，好好放松一下！这时候除了软绵绵的床，你也许还需要一些幸福小物，最好是有疗愈效果的，
为房间增添温馨气氛之余，还可缓解疲惫身躯，放松心灵……＃小夜灯、#香薰、#扶手椅

Read More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *