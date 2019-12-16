「 Super 妈妈标准」: 你也是这样的妈吗？

Featured Image: pexels.com

当妈妈真的是很不容易，身兼多职，能力赶超Superman！

女子本弱，为母则强。有了孩子以后，妈妈们自然就会散发出无限的母爱，发挥出令人难以想象的超能力。

网上曾经有一段很流行的「时下当妈标准」，快看看你一共达到了几项？

❐下得了菜场



via GIPHY

❐上得了课堂



via GIPHY

❐ 做得了蛋糕



via GIPHY

❐ 讲得了故事



via GIPHY

❐ 教得了奥数



via GIPHY

❐ 讲得了语法



via GIPHY

❐ 改得了作文



via GIPHY

❐ 懂得了琴棋



via GIPHY

❐ 会得了书画



via GIPHY

❐ 搜得了攻略



via GIPHY

❐ 找得了景点



via GIPHY

❐ 提得了行李



via GIPHY

❐ 拍得了照片



via GIPHY

❐ 想得出创意



via GIPHY

❐ P得了照片



via GIPHY

❐ 挣得了学费



via GIPHY

❐ 付得了消费



via GIPHY

除了以上「18般武艺」，最重要的还是要扛得住情绪崩溃，熬得过岁月沧桑。

以下再多加一项！

因为……

一位称职的Super 妈妈，其实更需要懂得「适时地宠爱自己」哦！

适时地给自己安排一些ME-TIME，让自己好好地补充 Power，才能继续为孩子们付出啊！

如果你目前的困扰是不知道该如何安置孩子们的话，那就交给 Mid Valley Preschool 吧！

————

透过 SuperDeals.com.my 购买 3小时临时托管计划（包括烘培及手工艺术活动) 优惠券，折扣65% 后，只需RM 42.00！

那妈妈们不仅可以好好享受ME-TIME ，还能增添多一项技能 —— #够力省！

#够力省 技能GET！！