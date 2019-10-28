「BTS 防弹少年团」5首歌，唱出对社会的关心

大势韩团「BTS 」全球爆红，是难得成功挺进欧美市场的偶像团体。拥有超过 15首 MV 在 YouTube 点击率破亿。这 7个男孩参与歌曲的大部分制作，他们唱出自己的故事，许多创作的歌曲中更唱出对社会的关心。

#1 No More Dream

《No More Dream》 是 BTS 的出道曲，这首歌向青年传达「你的梦想是什么？」，歌词中的「I wanna a big house big cars and big rings，可实际上我没有任何 big dream」，有房有车就叫幸福吗？反映出当下韩国年轻人迷茫的未来，引发许多同龄人的共鸣。

#2 Spine Breaker

这首歌收录于第二张迷你专辑《Skool Luv Affair》中，歌词唱出现代年轻人为了追求名牌和炫富，却无视辛苦工作的父母。BTS 在一个节目中为这首歌设计了一个看似恶搞其实是带有含意的 MV，批评现代青年的坑老族现象。

#3 Am I Wrong

这首歌收录在第二张正规专辑《Wings》中，当时正是韩国前总统朴槿惠闺蜜门案件曝光，歌词中的「他的名字就是自私」被认为是在影射朴槿惠。歌词写到「看到新闻报道不屑一顾，对评论也没有丝毫反映，对于憎恶都没有当回事，你不是正常而是非正常」。虽然 BTS 没有正式回应这首歌的动机，但歌迷与大众都解读为是少年们希望唤醒更多人对社会一体的关心。

#4 Spring Day

这首歌的 MV 让大家联想起 2014年韩国发生的世越号沉船事件。这首歌是 BTS 献给罹难者的悼念，也是送给生还者及所有家属的陪伴与鼓励。盼望着大家走过寒冬，迎接下一个春日。

#5 Blood Sweat & Tears

这首歌同样收录在第二张正规专辑，金南俊阅读德国作家赫尔曼·黑塞所著文学小说《德米安：彷徨少年时》后，构思出《血、汗、泪》的主题故事。这首歌带出青少年在青春期陷入诱惑时的矛盾与成长，而歌曲 MV 讲述人性善恶共存的内心世界。

他们是第一组登上联合国大会发表演说的偶像团体，曾在 Billboard Music Awards 获得最佳社群艺人奖，歌曲更登上 Billboard「Hot 100」和「Billboard 200」。BTS 的各大成就在韩国乐坛绝对是史无前例。【BTS Billboard Magazine 限量版套装】即将在马发售！今天就到 superdeals.com.my 预订，把这本讲述着少年们梦想与希望的专访杂志限量版套装带回家吧！11月5日前预订只需 RM288 而已～