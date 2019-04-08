【办公室达人系列】之不可少的“保养功夫“

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Tik Tok Tik Tok Tik Tok……

眼看又快要迟到了！

所以早晨的保养功夫你又skip了哦？

没关系，在办公室里准备好以下的【办公室保养必备】，

让自己即使处于干燥及高辐射的恶劣环境下长达7-8小时，

也能让肌肤维持最佳状态及拥有好气色！

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㊀ ▋ 防晒隔离霜

SUNBLOCK. /

即使室内没有太阳，但也会有至少50%的紫外线从窗外穿透一般玻璃窗射入。

还有公司内无所不在的日光灯、电子产品等，往往会释出肉眼看不见的紫外线和辐射，进而渐渐伤害你的肌肤，

让肌肤变得干燥有细纹、肤色变黄、毛孔变粗、甚至产生大大小小的辐射斑。

涂上一层薄薄的隔离霜，就能将肌肤的伤害降到最低。

所以，放一瓶防晒隔离霜在办公室里吧！

即使上班前来不及涂上，或想要随时补涂都可以哦。

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㊁ ▋ 保湿喷雾

MOISTURE MIST /

室内冷气空间十分干燥。即使不流汗，空气同样会带走皮肤里面的水分。

因此，需要随时为肌肤补水，而一瓶保湿喷雾无疑是最佳选择。

它不仅能给肌肤补水、降温，还是改善皮肤炎症、皮肤发红发痒的办公室法宝。

Miguel & Lawson的Hera 玫瑰保湿喷雾，是由玫瑰萃取精华、芦荟萃取精华、维生素C、薄荷和金缕梅叶精华水制成，

能令肌肤保持水嫩清爽一整天！而且现在还有买1送1+，免费运送优惠哦！

看看左右边同事是不是还缺一瓶保湿喷雾呢？”jio”他/她一起网购吧！➠ Hera玫瑰保湿喷雾 (150ml) #够力省

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㊂ ▋眼贴膜

UNDER-EYE PATCHES /

前一晚睡不好，加上盯着电脑一整个上午，眼部周围的小细纹和黑眼圈都在不知不觉中加深了。

若今天的lunch time你想要小睡，不妨敷上眼贴膜吧！建议选择“速效”型的，这样就能快速改善眼周血液循环，消除浮肿和黑眼圈。

而且，眼贴膜小巧不夸张，那就不至于像敷面膜那样，吓着同事们囖！

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㊃ ▋润唇膏

LIP BALM /

润唇膏不是只在秋冬季节使用。其实在抽湿严重的冷气房内，嘴唇也非常容易缺水起皮。

因此最好选择那些含天然成分的润唇膏，既能保持双唇的润泽度，又不必担心误食对身体造成伤害。

如果你处于带妆状态，你可以：

将保湿喷雾喷在唇部 ➠ 用纸巾擦干 ➠ 涂上润唇膏 ➠ 补上你的唇膏

这样不仅能润泽唇部还能让唇妆饱和度更高哦！

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㊄ ▋护手霜

HAND-CREAM /

有的人说，手是我们的第二张脸。所以别只担心脸部肌肤，双手也应该好好地呵护，别让双手老态毕露哦！

长期处在冷气空间内，手部既干燥缺水又遭遇电脑近距离辐射，所以高度滋润保湿成为护手的首要环节。

保湿型护手霜含有保湿因子，可以补充肌肤所需水分，改善手部肌肤干燥、皲裂、粗糙等状况，让双手变得细致柔滑倍感滋润。

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若你是“待在公司比待在家里的时间还长的上班族”，真的别忽略以上的办公室保养必备哦！

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#够力省

*图片皆取自网络