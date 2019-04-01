【办公室达人系列】 让工作动力Up Up之“方便零食篇”!

下午三点三… ..下午茶时间到！

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你是一枚【吃货+办公室上班族】吗？

要在枯燥的办公里坐上七八个小时真不简单。

不过，即使工作再繁忙，大脑仍需要及时补充营养。

于是，下面给大家推荐最适合用来对付疲惫来袭的6种办公室零食，

看看你的抽屉少了哪样，明天立马“进货”吧！

㊀ ▋ 黑巧克力

DARK CHOCOLATE /

光想到可以吃巧克力，听起来就已经超纾压的吧？特别是黑巧克力。因为高浓度可可所制作出来的黑巧克力，可促进大脑分泌多巴胺，多巴胺是俗称大脑内的快乐物质，可以让人感觉到兴奋与快乐，压力也能瞬间释放，同时集中注意力，缓解疲劳！

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㊁ ▋ 即食麦片类零食

CEREAL /

工作导致心情不振时，不防吃一吃麦片类的零食。麦片纤维含量高，能使消化的速度放慢，持续不断地向血管供应碳水化合物，帮人体源源不断地获得能量，并使人体血糖水平一直维持在较高水平，从而防止工作效率降低。

但需要久煮的生麦片不太合适于办公场所准备，所以像这类市面上最近非常流行的燕麦就方便又好味了！主要成份是燕麦和小麦片，有的包装里面添加了瓜子，杏仁，榛子和蜂蜜等，口感更有层次！

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㊂ ▋ 蜂蜜

HONEY /

下午一杯蜂蜜水可以快速补充大脑需要的营养，恢复体力。还可以调整肠胃，改善面部暗黄、调理气血。若加入柠檬片，更清爽醒神，芳香开胃！如果你想要方便收藏和饮用，可以选购像这一款的包装➠ Balparmak土耳其松树蜜“SNAP AND SQUEEZE”便携折叶装，而且这一款的保健功效也非常多元哦！

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㊃ ▋菊花枸杞茶

CHRYSANTHEMUM CHINESE WOLFBERRY /

这可是长期对着电脑的上班族的“护眼神器”啊！长时间注视电脑会使得维生素一个消耗量增大。在菊花茶中加入枸杞泡出来的茶，能够疏风清热，解毒明目，并对胸闷，心悸，气急，头晕，头痛，四肢麻木等有明显效果。这两者都是护眼的药材，能有效缓解眼睛疲劳或眼睛干涩的症状，因此非常适合长时间对着电脑工作的上班族。

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㊄ ▋咖啡

COFFEE /

说到提神饮料，大多数办公人士的首选将会是咖啡。每当睡衣渐浓时，来一杯浓浓的咖啡，立刻就提神醒脑，精神百倍。咖啡，最好是不加糖不加奶的黑咖啡。因为一杯黑咖啡几乎不含热量，但它能够提供一些钾，镁，磷和60-90毫克的咖啡因。不过咖啡不宜多喝和空腹喝，容易伤胃哦。大家也不妨选购这类型“挂耳咖啡”。它的冲泡方法很容易掌握，方便携带也非常适合在办公室冲泡，只需几个简单步骤，就可以享有一杯优质的提神咖啡了！市面上和网络商店都有在卖哦！

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㊅ ▋干粮

SOLID FOOD /

有的时候，工作忙起来，连早餐都顾不上、午餐也得错过。但不吃东西，哪来的精力继续奋斗呢？于是你必须给自己准备一些能够充饥的干粮，如：搭配咖啡和美录的绝配——苏打饼、曲奇饼、威化饼、口味多元·的饼干棒、还有小编独家为你推荐的Cadbury Tart，口感蓬松、松软，一口咬下，并在嘴里慢慢地融化…… 谁知道，它也可能瞬间融化你的工作压力呢？

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看完后赶紧去为你办公室的抽屉”进货“吧！

说不定工作效率也会因此升高了呢？

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Take a break, have some snacks.

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