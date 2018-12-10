【即简单，却又有心思的惊喜Ideas】

无论生日、双情节、毕业、相识1周年纪念日、拍拖周年纪念日、结婚纪念日等等等等…

都是值得庆祝的日子。

除了送上贵重的礼物，不如也考虑为你的亲人、好友、或另一半，

计划一场简单却有心思的专属惊喜吧！

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以下几项惊喜Ideas 让你参考，希望能够让你派得上用场哦！

^温馨提醒：准备惊喜一定要了解对方的性格、喜好，不然可能会适得其反哦。

(图片取自网络)

Idea 1：早餐惊喜

#难忘指数： ★ ★ ★ ✩ ✩

(图片取自网络)

趁着对方还刚起床，脑袋不是很清醒的时候给他/她送上惊喜吧！

将气球或装饰挂满房间，准备就绪后才把对方叫醒，

随后送上亲手准备的早餐……

哇，这应该work吧？

Idea 2：“礼篮”

#难忘指数： ★ ★ ✩ ✩ ✩

(图片取自网络)

给对方送上一篮惊喜吧！

如果对方是一位吃货，那就好办事啦。

花点心思，找出她最喜欢吃的零食甜点小吃，

然后把它们放进一个篮子里，

送上满满的祝福，实际又有心思啊！

Idea 3：定制蛋糕：

#难忘指数： ★ ★ ★ ✩ ✩

(图片取自网络)

谁说生日才需要蛋糕？

其实无论什么场合，加上蛋糕的点缀后，

特别是外观抢眼的定制蛋糕，

不仅能让气氛立即升华，还可以让对方从嘴里甜进心里！

Idea 4：与宠物联盟

#难忘指数： ★ ★ ★ ★ ✩

(图片取自网络)

宠物最得主人的心！

我们可以与狗狗或猫猫等宠物“合作”，

将贴满照片的气球束绑在宠物身上，让它飞奔主人的怀抱！

Idea 5：丑照恶搞

#难忘指数： ★ ★ ★ ★ ✩

(图片取自网络)

想要让对方有个难忘的惊喜，你甚至可以不用花一分钱。

真的！一部手机 + 一张丑照 = 搞定！

平时拍下那么多的丑照终于可以派上用场了！

将对方的丑照做成 meme 或者gif 图，然后，

发-去-群-组 ！！！

Idea 6：将惊喜送上门

#难忘指数： ★ ★ ★ ✩ ✩

(图片取自网络)

好啦，如果想要回归经典的浪漫或温馨，

你依然可以选择保守一点的惊喜，

将蛋糕或鲜花、卡片及祝福等直接送到对方家门口吧！

其实，现在网站上也有很多有提供这类服务的商家，你可以将此任务交托给他们。

如果担心价格太高，超出预算的话，

别担心，有些电子优惠券销售网站也有售卖超值的优惠哦！