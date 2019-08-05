【富能量】抱怨是前进的动力

当你遇到不如意的事，你会怎么做？第一步，一定是抱怨。抱怨貌似有点负能量，但抱怨可以抒发情绪。身边一定有一两个特别爱抱怨的朋友，或许你自己也是个爱抱怨的人？

为何爱抱怨？

当一些事情不如你想象中或对事情感到不满意，简单来说，你觉得『不爽』，你就会想抱怨。或许是我们对某些事情抱有高度期待，结果事情不如我预期，我们便会觉得没有被满足，因此会想抱怨。每个人心底都有一定的底线，或许你并非爱抱怨，只是当事情远远超出你可接受的范围，触碰到你的底线，你才会开启『抱怨』模式。如果你在抱怨的当儿，你可以提出更好的建议或解决方案，这何尝不是一件好事呢？

抱怨的管道？

抱怨其实有点像投诉，如今我们可以抱怨的管道非常多，而且很多时候我们的抱怨可以获得『受理』。如果到餐厅吃到不卫生的食物或服务态度很差的时候，你可以到 Facebook 粉专写 review 抱怨/投诉，一些店家可能会因此改善服务。

很多时候我们会选择向身边亲朋好友抱怨，但抱怨归抱怨，千万别把负面情绪转嫁到身边朋友的身上，让身边人需要为我们的抱怨买单。

日常生活充满压力、疲惫及不顺心的事，适当的抱怨可以帮助我们抒发当下的负面情绪。把抱怨当作是一种前进的动力，抱怨完毕还是要继续努力、做出行动，而不是继续埋怨当下而不做出改变。

抱怨完毕抒发情绪后，不如享受一项全身按摩，让郁闷的心情获得放松。到 superdeals.com.my 购买 Osta Salon and Spa 60分钟传统全身按摩，原价RM138，现在只需 RM28而已。