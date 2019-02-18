【扮靓靓】上班族低调又不失美感的凝胶美甲系列！

上班族是否会害怕太高调、太夸张的美甲会让人觉得你工作不专业？形象非常重要！小至指甲、配件，大致妆容、发型、服装，都深深影响着你给他人的印象。为大家推荐4种低调又不失美感的凝胶美甲！让你上班也可以美美哒～

植物类小清新美甲

适合文青、森林系、邻家女孩，如果喜欢小清新风格一定会很喜欢这个系列。这个系列看起来简单又可爱，低调得来又带有点小心思（机）。别人不仔细看可能都不会发现指甲上有小花朵呢～ 适合不喜欢夸张和饱满颜色美甲的女孩。

撞色系列美甲

适合风格时尚、知性、成熟女孩。撞色永不退潮流，搭配两种或以上截然不同的颜色碰撞在一起凸显出你的时尚品位。适合不甘于平凡又想低调（对！女人就是这样矛盾的生物），还特显女人味，让你瞬间女人味 UP UP！

莫兰迪 格纹美甲

适合小女生、大学生、年轻上班族女孩。自从去年『延禧攻略』推出后，莫兰迪色调开始流行起来。这系列美甲看起来高端大气上档次，设计感十足。高阶灰色调搭配万年不败的格纹，让你看起来低调奢华有内涵。

个性涂鸦美甲

适合风格显著、时髦、有个性的女孩。这系列美甲简单得来又时髦的设计，绝对是具有个性化的选择。简单的涂鸦，让指甲看起来并不会太负担。虽说是涂鸦，但又不会太夸张，让你同时兼具低调及个性化。

看完多个系列美甲介绍，是不是也想马上预约去美甲店做指甲呢？偷偷告诉你… 现在 SuperDeals.com.my 有 Jas Nails & Beauty Care Spa 的超值优惠！1人凝胶美甲+经典足部护理只需RM38而已！赶快买优惠券后挑一款美甲设计，让你上班也可以有着低调又不失美感的美甲吧！

（以上图片取自Pinterest）