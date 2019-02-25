【扮靓靓】参加婚宴怎么穿？别再穿黑色小礼服了，其实可以这样穿啊！

来到了朋友们频频开始结婚的年龄，大约平均半年有就有两三场婚宴要出席的。 光是想服装都想到头疼。已经厌倦万年不败的黑色小礼服穿搭？不如参考以下这几种穿搭风格，让你穿得漂亮大方又得体！

小清新花裙

无论什么颜色的花裙都特别显年轻及显白。这个穿搭风格很适合出席近年很流行的「Garden Wedding」花园婚礼或草坪婚礼。有气质得来又不会太拘谨，恰到好处！

性感露背装

平常发奋图强减肥、努力运动的成效就要在这种时刻派上用场啦！不选择穿低胸礼服的美女们可以考虑露背装，性感得来又不失优雅。露出美背前建议先做一个背部美白护理，让肌肤更白皙、无暇、透彻。现在可以到 superdeals.com.my 购买优惠券，才RM38而已！

Casual 随性就是美

很多时候出席婚宴穿礼服或正式裙装会觉得太拘谨、太formal了。其实 Casual wear 也是一种不错的选择。Casual wear 比起正式裙装更能显现出你的时尚品味。随性就是美，随性但不随便正能穿出属于自己的风格呢～

帅气连身裤装

经常穿连身裙觉得厌倦？不如尝试帅气连身裤装，充满气质又有魅力。穿上连身裤的瞬间气场变得强大，特别帅气！

小贴士：参加婚宴穿全白礼服是大忌！全白是专属新娘的颜色，切记别抢了新娘的风头啊～

看过四种截然不同的婚宴穿搭后，应该有一些灵感了吧？下次出席婚宴别再只会穿黑色小礼服咯！