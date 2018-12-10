【瘦身三部曲】，让你瘦得更有效率！

总是觉得很难“瘦”？每次瘦了一段时间后又开始复胖了？那是因为使用错误方式。只要用对方式，绝对一生“瘦”用！瘦身三部曲，与你分享三大步骤，一步一步慢慢瘦，让你瘦得健康、快乐又自信。

第一部：大开杀“戒”

万事起头难，想开始瘦身的第一步就是大开杀“戒”— 戒油！戒糖！戒精致淀粉！戒油，戒掉煎炸油腻及油脂量高的食物等。戒糖，戒掉甜食蛋糕、饮料及各种高糖分的饮食。戒精致淀粉，戒掉面包、面粉、饭类面食等。

从培养正确及良好的饮食习惯开始。我们可以把「可以吃」和「不可以吃」的食物列出清单，时刻提醒自己。建议可以设计属于自己的减肥餐，如果可以自己亲手准备那就最好不过了。另外，千万别每餐都吃撑肚子，最好吃到7分饱就停止，秉持着「少量多餐」，控制食欲，减少饥饿感。选择正确及适当的饮食，让你享受的同时也可以享“瘦”！下一步，我们就要开始运动。

第二部：有氧运动养成记

培养良好的饮食习惯后，接着开始药养成规律的运动习惯。这时候开始有氧运动最适合，如跑步、游泳、骑自行车及跳绳等。有氧运动需要大量呼吸空气，对心、肺是很好的锻炼，可以增强肺活量和心脏功能。但是有氧运动必须进行超过30分钟才是最有效的。运动会让脑袋更清晰，精神也会变得更好。

第三部：塑型不复胖

增加肌肉量才有办法有效燃烧脂肪！有氧运动可以有效减脂，重量训练则是锻炼肌肉。重量训练能刺激身体分泌激素（甲状腺功能），增加你的基础代谢。想要拥迷人漂亮的曲线，只有重量训练能做到。

一开始做重量训练时，你可能会发现体重没下降反而上升了？这属于正常现象，因为力量训练会增加肌肉比例。当然瘦身不能只看见体重，体脂肪指数其实更重要。因为就算一开始瘦了了很多，一旦卡在最煎熬的「减肥停滞期」，我们必须提高基础代谢率，饮食均衡加上适量运动，才能突破停滞期。瘦身是一辈子的功课，没有捷径，只有坚持！马上浏览SuperDeals.com.my 查询 健身房一个月会员籍，原价RM170，现在只需RM68！