【高CP旅行 “小” 物】让你轻松旅游！

每一趟旅行都令人极为期待！

但每一次出发前收拾行李却是

.

.

.

⇱

没错！如此噩梦连连……

别担心！

以下为几项【高CP旅行 “小” 物】！

它们都可以缩成mini size，不占据你行李箱太多空间，

让你可以出门在外，轻松玩乐！

㊀ ▋折叠衣架

若旅行天数多，建议可在期间清洗衣物，然后重穿以节省行李空间。考虑到一些酒店或住宿衣柜里的衣架大多是固定的，所以建议可准备”折叠衣架”。如以上影片显示，衣架折叠后仅手机大小，材质轻便，不占据空间。

㊁ ▋一次性洁面巾

用于脸上的东西当然不能随便。所以酒店的洗脸巾绝对是OUT！但行李箱里要再放入一条洗脸巾实在太占位。晾不干的话，还容易滋生细菌，所以绝对不能往脸上抹。建议可携带一次性洁面巾。可选择压缩包装或像抽纸一样的方便装，节省行李空间。

㊂ ▋可折叠吹风机

无论长发短发，旅行总是少不了吹风机。你知道吗？美国一项测试证明，酒店房里最脏的用具竟是吹风机！所以，建议你携带轻巧的可折叠吹风机，折起来后几乎只有新一代苹果手机般大小。即轻巧，又能保持干净卫生！

㊃ ▋洗颜棒

出外旅游，护肤方面可选择方便自己的方式或用品，但却不能马虎！

Schorl最新推出的Calendula Cleansing Stick洗脸棒，具有舒缓和镇定肌肤的功效。它是全马首创洗脸棒，强调不添加人工色素、香料以及合成防腐剂，敏感肌用起来也会很安心喔! 它创新便携的条状设计，主要是针对鼻翼、下巴等角质过多堆积的部位，可更精准地局部去角质。这类型洗颜棒在韩国其实也蛮流行的哦！

#够力省 贴士： 你可以上到 SuperDeals购买，并享有17%折扣！

㊄ ▋便携香薰机

你是否出门在外，就难以入眠呢？带上你熟悉的味道一并去旅行吧！

放心，不是指占据空间的枕头。而是小型便携香薰。它能让陌生的环境增添几分温馨，治愈旅途中疲惫的身心。而它的USB数据线，还可以接在笔记本上操作，轻巧又方便。

更多优惠，更多折扣，立即浏览SuperDeals.com.my吧！