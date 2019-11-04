下班后的黄金几小时该怎么过？

人生中最大的痛苦是什么？“上班！”

那比上班更痛苦的呢？“加班！”

上班时就如后宫争斗般累，雷人也累人。

那下班后的黄金几小时，当然要好好利用、好好地为自己而活呀！

别只顾着滑手机了！下班后这么做吧，让身心灵都得以好好放松！

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▼暂离科技

时代变迁，大家居住在这一个生活离不开科技的时代，必须人手一机，甚至一人多机。想要在生活当中戒掉科技使用几乎不可能。但建议大家尝试让自己在下班后，暂离科技，尽量不要再被Facebook，Twitter，Instagram 等其他社交媒体占据自己大部分时间。今天就试一试暂离科技几小时，让自己有机会更专注于眼前更值得进行的事，就好比打理盆栽、阅读、陪伴孩子等……

▼准备一份健康晚餐/第二天的早餐

给自己和家人动手准备一顿健康的晚餐或第二天的早餐吧！根据密西根州烹饪艺术治疗师 Julie Ohana 的说法，“回家做饭”是一种非常有效的放松、减压与自我保健方式。但别逼自己每一天都要下厨，最重要的是找到做菜过程中的乐趣，让自己下班后期待进入厨房！

▼ 培养入睡流程

给自己设定固定的入睡流程，例如睡前喝杯洋甘菊茶，看一会儿书等等…… 这样可以让身体尽快进入放松状态，获得更优质的睡眠。

▼ 拉伸运动

适当的拉伸运动，可以帮助你变得更加灵活，同时帮助肌肉修复。

▼ 笑

不管这一天有多糟糕，找些能让自己开怀一笑的东西吧！大笑都是立刻放松情绪的最佳途径之一。牛津大学的研究也发现，笑还能促进内啡肽的分泌，增强人对疼痛的耐受性，缓解肉体疼痛对人造成的心理压力哦！

▼ 按摩

上班一整天后，必定身心疲惫。特别是长时间对着电脑的你，想要缓解肩膀脖颈酸痛，那就给自己来个颈肩按摩吧！不必求助别人，你可以自己给自己按摩！

是真的！有了GINTELL G-Tokki 颈部按摩器 OK 啦！

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虽然说上班苦，上班累，上班生活满是心酸泪，但为了那些爱你和你爱的人，继续坚持下去吧！

加油！

图片来源：unsplash.com