为何你愿意当一个猫奴喵～

猫奴是养猫者与爱猫者的标签。因为猫咪性格独立、傲娇、我行我素，猫奴依然对他们百依百顺，即使遭唾棄、受虐待，甚至被爪到流血，他们依然深爱着猫咪。因此养猫者叫猫奴，他们得服侍猫咪，为猫咪铲屎，也可以叫『铲屎官』。

一起来看看猫奴们为何愿意当猫奴～

『太可爱了！』

『因为我下辈子也会当猫，我要全部讨回来～』

『狗需要长时间陪伴，可是猫不需要。猫就像女朋友一样，要吃饭上厕所才会找你。』

『我想养一个不麻烦的家伙！』

『我就是猫，猫就是我～』

『我喜欢霸道型，喜欢被驾驭哈哈～』

『我觉得我和猫猫是同类，喜欢安静，喜欢一个人 。我和我的猫各过个的生活，互不打扰。』

『因为猫的一举一动很出乎预料，你很难控制它，不过猫很容易顾，会自理，不必担心。』

『天生就喜欢猫猫，我也觉得很无奈～』

许多人就是喜欢猫咪的高冷又爱理不理的性格。尤其文艺青年，他们追求独立、自由且多情，觉得自己很像猫咪，因此特别喜欢猫咪。猫咪对他们而言是一种精神寄托，看见猫咪仿佛看见自己。

甘愿当一个猫奴的你，应该是一个需要陪伴但不想被打扰的个体，只有猫咪才能符合你的生活需求。很多时候你会想：『到底是我收养了猫，还是猫恩准了我进入它的生活？』

各位猫奴们，买点猫零食奖赏你的猫咪，上到 superdeals.com.my 选购鸡肝零食，偶尔奖赏你的主人吧！