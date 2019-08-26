享受【独处微醺】时光║ 一个人 • 一杯酒 • 一首歌

喝酒最好的状态是微醺，而一个人独处时的微醺时光是最美妙的。

你要是无法认同，那也许是你还未尝试过？

你还未尝试淡淡的酒精，给你带来的微微醉意；

微微醉意带给你的心灵释放；

还有一个人独处的自在……

最近压力大得喘不过气来吗？ Why not 在寂寞的城市里来场和自己的买醉小约会呢？

再搭配一下以下为你精选的歌曲，让这些歌陪伴你的每个小情绪吧！

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# 《My Favorite Part》- Mac Miller feat. Ariana Grande

“ If it’s only tonight, ayy, we don’t need to worry

We ain’t in a hurry, rushin’ into love”

没错，“ don’t need to worry”，静静地…尽情地…感受这首R&B与Neo-Soul结合的歌曲吧～

# 《One More》- YAEJI

韩裔美籍新生代DJ－Yaeji的这首《One More》，充满迷幻的House旋律。让你尽情沉浸在音乐当中。

# 《男人》 – 范晓萱 Mavis Fan

洋溢着五、六十年代音乐的味道。让人透过爵士旋律感受到一份随心所欲和自由，更忍不住摇摆。

# 《B.O.》- ØZI feat. 9m88

重磅级新人ØZI 与9m88 的合作曲。歌名《B.O.》其实就是「Black Out（断片）」的意思。轻松的节奏加上Chill 十足的歌词，让人不禁舞动身体……



# 《Autumn Breeze》- JIDA (지다) (Feat. Rachel Lim)

慵懒女声系 JIDA唱着有点复古味道的《Autumn Breeze》，旋律也像落叶般摇曳，让人不自觉地想跟着晃来晃去。

# 《Vincent》- 王若琳 Joanna Wang

王若琳独特的嗓音，被许多传媒封为「最舒服的声音」，也有着“慵懒美声小天后”封号。王若琳重新演绎的这首经典歌曲《Vincent》，浓浓的爵士曲风，应该能勾起你对往日时光的无限思念……



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有了一杯酒，一首首扣人心弦的歌曲，你当让还需要一个副耳机，让你沉浸并陶醉在音乐当中。

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