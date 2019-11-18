从Disney动画学习让自己变得强大

那些年的经典迪士尼动画，你仍历历在目吗？

谁说动画片是小朋友看哒？它其实厉害得很呢！

在人生的不同阶段观赏它，必定获得前所未有的领悟，

每一次重温，每一次都能得到新的启发……

不知道你有没有发现，几乎每一部迪斯尼动画，都藏着一些扣人心悬的生活语录？

有的给你鼓励；有的让你长大；有的像根刺一样深深触动你内心深处……

但我相信，每一句，都让你有所省思，甚至给你鼓舞！

就好像……

#1_ -Edna, 《The Incredibles》

亲爱的，我从不看过去；那会让我现在分心。

I never look back, darling. It distracts from the now.

图片来源：youtube.com

#2_ -​​Dory, 《Finding Nemo》

当你的生活遇到瓶颈时，你知道该怎么做吗？继续向前游就对了！

When life gets you down, do you wanna know what you’ve gotta do？ Just keep swimming！

图片来源：globalnews.ca

#3 _ -Fairy Godmother, 《Cinderella》

尽管是奇迹也需要一点时间来让它出现。

Even miracles take a little time.

图片来源：amazon.com

#4_ -Gusteau，《Ratatouille》

如果你总是追着过去跑，那你永远看不到前面的风景。

If you focus on what you left behind, you will never see what lies ahead.

图片来源：ohmy.disney.com

#5_ -Elsa, 《Frozen》

就让它随风而去吧！

Let it go.

图片来源：thestar.com.my

#6_ -Rapunzel,《Tangled》

踏出你的舒适圈去冒险，你会发现所有的回报都是值得的。

Venture outside your comfort zone. The rewards are worth it.

图片来源：fallenrocket.blogspot.com/

#7_ -Rafiki，《The Lion King》

也许过去令人伤痛，但是就我看来，你可以选择逃避，或者选择从中学习。

The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it, or learn from it.

图片来源：hitc.com

#8_-The Emperor，《Mulan》

逆境中绽放的花朵是最珍贵、最美丽的。

The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.

图片来源：teenvogue.com

#9_-Lumière，《Beauty and the Beast》

人生没有时间胆怯，你必须勇敢起来。

You don’t have time to be timid. You must be bold and daring.

图片来源：syfy.com

最后，请记得要

#10_-Buzz Lightyear, 《Toy Story》

飞向宇宙，浩瀚无垠！

To infinity and beyond.

图片来源：baltana.com

无论现在的你在经历些什么，多坚持一分钟，多一些不放弃，把自己变强大，目标就离你不远了！

像健身这件事。你是否一直担心自己无法坚持而从未开始过呢？

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