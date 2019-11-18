从Disney动画学习让自己变得强大

那些年的经典迪士尼动画，你仍历历在目吗？
谁说动画片是小朋友看哒？它其实厉害得很呢！
在人生的不同阶段观赏它，必定获得前所未有的领悟，
每一次重温，每一次都能得到新的启发……
不知道你有没有发现，几乎每一部迪斯尼动画，都藏着一些扣人心悬的生活语录？
有的给你鼓励；有的让你长大；有的像根刺一样深深触动你内心深处……
但我相信，每一句，都让你有所省思，甚至给你鼓舞！
就好像……
#1_ -Edna, 《The Incredibles》
亲爱的，我从不看过去；那会让我现在分心。
I never look back, darling. It distracts from the now.
图片来源：youtube.com
#2_ -Dory, 《Finding Nemo》
当你的生活遇到瓶颈时，你知道该怎么做吗？继续向前游就对了！
When life gets you down, do you wanna know what you’ve gotta do？ Just keep swimming！
图片来源：globalnews.ca
#3 _ -Fairy Godmother, 《Cinderella》
尽管是奇迹也需要一点时间来让它出现。
Even miracles take a little time.
图片来源：amazon.com
#4_ -Gusteau，《Ratatouille》
如果你总是追着过去跑，那你永远看不到前面的风景。
If you focus on what you left behind, you will never see what lies ahead.
图片来源：ohmy.disney.com
#5_ -Elsa, 《Frozen》
就让它随风而去吧！
Let it go.
图片来源：thestar.com.my
#6_ -Rapunzel,《Tangled》
踏出你的舒适圈去冒险，你会发现所有的回报都是值得的。
Venture outside your comfort zone. The rewards are worth it.
图片来源：fallenrocket.blogspot.com/
#7_ -Rafiki，《The Lion King》
也许过去令人伤痛，但是就我看来，你可以选择逃避，或者选择从中学习。
The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it, or learn from it.
图片来源：hitc.com
#8_-The Emperor，《Mulan》
逆境中绽放的花朵是最珍贵、最美丽的。
The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.
图片来源：teenvogue.com
#9_-Lumière，《Beauty and the Beast》
人生没有时间胆怯，你必须勇敢起来。
You don’t have time to be timid. You must be bold and daring.
图片来源：syfy.com
最后，请记得要
#10_-Buzz Lightyear, 《Toy Story》
飞向宇宙，浩瀚无垠！
To infinity and beyond.
图片来源：baltana.com
无论现在的你在经历些什么，多坚持一分钟，多一些不放弃，把自己变强大，目标就离你不远了！
像健身这件事。你是否一直担心自己无法坚持而从未开始过呢？
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