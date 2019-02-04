你了解你喝的果汁吗？原来果汁分3大“门派“！

从前长辈总是劝说要水果要多吃,才能帮助身体吸取所需的维生素。然而，随时代变迁，因工作及日常生活繁忙，许多人已懒得吃水果，或是会说没时间吃水果，所以“果汁”也因此成了补充水果营养的好帮手。

逛街时手捧一杯果汁、小朋友不喜欢吃水果时，一杯果汁好像也解决了不吃水果的问题…… 没错，在这个人人都追捧简易方便生活方式的时代，“果汁”也有了一种全新概念!

如今我们可以轻易在市场上看见各种大大小小，瓶瓶罐罐的各式果汁以迎合当下的市场需求。

但你知道吗？原来果汁也分3大“门派”！

现在就让我们来简单地区分一下吧！

㊀ 还 原

果 汁/

C O N C E N T R A T E D J U I C E

浓缩还原果汁

浓缩还原果汁就是采用低温真空浓缩的方法，将新鲜水果榨成原汁后浓缩，一般浓缩掉70%的水分，然后在过程中加入食品添加剂及防腐剂以及添加等量的水。保存期限长，不用冷藏。市面上大部分的常温果汁都是浓缩还原汁。

非浓缩还原果汁（NFC果汁）

NFC是“Not From Concentrate” 的缩写，意思就是“非浓缩还原”。

NFC果汁是最接近鲜榨果汁的一类。相比传统的榨汁来说，除了全程密封制作过程以外，最大的亮点就是NFC果汁经由巴氏杀菌。有别于一般浓缩还原果汁那样经过了反复脱水、兑水和超高温的杀菌，放在冷柜里的NFC果汁，只经过了一道加热灭菌程序，所以口感、新鲜度、及水果中的维生素，也保留得相对更完整。因此，在冷藏条件下，一般能够保存一个月左右。

㊁ 冷 压

果 汁 /

C O L D – P R E S S E D J U I C E

相信近年来大家也听过不少“轻断食”、“果蔬代餐”、“三日排毒套餐”等类似的名词吧？

这些号称能成为代餐的果汁，采用的基本上都是冷压技术。制作一瓶冷压果汁，就意味着从清洁水果开始，到压力榨汁过程，再到最后果汁入口，都要全程避免氧化、保持低温，确保果蔬汁不变色、风味新鲜，以最大程度保留营养成分。

㊂ 鲜 榨

果 汁/

F R E S H J U I C E

鲜榨的定义，很严格。只有在家里、路边摊或果汁店里，拿水果现榨的，才能称为鲜榨果汁。而鲜榨果汁，就是新鲜水果榨出来的果汁。它能最大限度地保留果肉和香味，但因为没有经过任何形式的杀菌处理，因此非常容易氧化、变色和变质，所以完全上不了超市/便利店的货架。建议2小时内喝完！

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怎么样？看完后是不是觉得也想来一杯果汁了呢？

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