全副武装跑起来！新手跑步必备6大装备

大家一起跑起来！跑起来！最近非常流行路跑，到处都有大大小小的路跑竞赛～

跑步前一定要准备合适的装备，好的装备让你有绝佳的跑步体验，助你跑得更快、更舒服。

#1 跑步鞋+袜子

选择合适你的跑步鞋，一双好的跑步鞋能带你飞～ 跑步爱好者最喜欢 Mizuno、Asics、New Balance 这三大牌子。袜子是不容小看的单品，挑选具缓震及良好吸汗功能的袜子，可以防止脚起水泡，减少跑步时的震动，跑起来更舒适。

#2 排汗运动衣

跑步千万别穿棉 T-shirt，它会在流汗后变得更重、更湿，让你跑得不舒服。挑选具排汗功能、纤维制成的速干排汗 T-shirt。除了衣服更轻盈，强大的排汗科技让我们在跑步流汗时，T-shirt 干得更快。

#3 运动短裤

运动短裤有许多选择，你可以挑选一条跑步专用短裤。跑步短裤布料速干，无论男女装都有一层类似内裤的内衬，防止走光及保护下体，不需要另外再穿内裤。

#4 Running APP

使用跑步 APP 帮助你记录及监督你的跑步训练，如跑步的配速、跑步距离及时常、消耗卡路里、跑鞋记录等多功能。推荐：Nike + Run Club、Keep、Runkeeper，一些 APP 还配有教练指导，指导并为你定制训练。

#5 好听的歌单

跑步必备音乐，Spotify 还可以搭配跑步 APP 使用。准备歌单，边跑边享受音乐，有助于刚开始训练跑步时觉得很艰难的朋友们。

#6 蓝牙耳机

准备了好的歌单当然少不了耳机。使用蓝牙耳机比一般有线耳机来得更合适，免受耳机线路的干扰。上到 SuperDeals 购买 EDIFIER 无线运动耳机 ，让你跑步的时候也可以享受好音乐。

所有装备准备好后，只差一颗坚持去跑步的心！赶快收拾心情一起跑步去～