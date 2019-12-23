全球最著名的IP主题乐园 TOP 3

什么是 IP？IP 是『知识产权（Intellectual Property）』，IP 主题乐园也就是打造以鲜明的卡通或动漫形象为主题的乐园。你知道全球最著名的 IP 主题乐园有哪些吗？

#1 Disneyland

Disney 是全球最大的影视娱乐公司之一，他旗下的 Disneyland 则是最受欢迎的乐园。在全球多个地方有着面积非常大的乐园，包括美国加州、奥兰多、东京、巴黎、香港及上海，可说是主题乐园的龙头老大。加州的是全球最原始也是第一个 Disneyland；奥兰多是全球最大的；日本的有海洋主题乐园；巴黎的充满欧式风格及少女最爱的粉红色系；香港虽然是最小的但它胜在有 Marvel 主题乐园；上海的则是最新的 Disneyland。少女们和 Disney 迷的终身梦想应该就是到全球6家 Disneyland 打卡并集邮 ！

#2 Universal Studio

Universal Studio 也是许多人的愿望清单，Sesame Street、Minion、Snoopy、Harry Potter 等都是具代表性的。好莱坞环球影城一开始是为了提供游客参观环球影城的摄影棚和场景而设立，到现在已经发展成制片厂和主题乐园，所在地『环球市』也是美国 L.A. 最著名的旅游胜地。另外还有奥兰多环球影城度假村、日本环球影城、新加坡环球影城，北京环球影城则正在进行中。

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#3 Legoland

Legoland 主要针对11岁以下的儿童设计，主题乐园以 Lego 积木为主，游乐设施和园区景点也是根据 Lego 常出现的主题设计，由 Lego 积木堆叠而成的，喜欢 Lego 的朋友一定会很喜欢这个 Lego 世界。马来西亚柔佛就拥有亚洲第一座的 Lego 主题乐园，喜欢 Lego 的朋友一定要来这里晚上一两天！世界各地还有 Legoland Billund、Legoland Windsor、Legoland California、Legoland Deutschland、Legoland Florida、Legoland Malaysia、Legoland Dubailand、Legoland Japan，另外还有中国多个城市的 Legoland 也正在建造中。

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