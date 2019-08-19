别再迟到、别再说「我没有时间」∥ 为自己改变吧！

「为什么我的时间总是不够用！」你常常这样感叹吗？

诶诶，你知道世界上最公平的一件东西是什么吗？

告诉你，「时间」就是这道问题的答案。

我们每一个人，同样拥有1年365天，一天24小时。

时间不会因为我们的身份、我们的出身，而有所不同，

不同的是，我们要如何去善用、去把握每一分每一秒……

所幸，如今忙碌的都市人经渐渐开始关注自己的生活质量，开始意识到生活与工作平衡的重要。所以也会想尽办法，以便能够更有效地利用时间，然后做更多有意义的事情。如果你发现自己似乎还未跟上这节奏，看来你该好好思考一下咯？

别再迟到、别再说「我没有时间」了！把时间管理好吧！以下4项Tips，也许可以帮助你更有效管理时间哦！

#找出黄金时段

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这指的就是把最重要的事情安排在自己效率最高的时间段。每个人都有专属自己的高效率时段，而那就是你的「黄金时段」。部分人的脑袋，在清晨时最为清醒，因此做起事来就特别有效率；有的人则喜欢在宁静的晚上，待所有人都休息了以后，安安静静享受一个人独处的时间，更有效完成事情。

#善用常被浪费的时刻

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生活当中必定有大部分时间在被浪费。就像等待排队的时间和塞车的时间等……一般在这段时间，大家自然会滑手机或浏览社群媒体。这时，你倒可以自觉地选看一些更具启发性的网路文章，比如那些被你保存起来，总是想以后有时间再看的发人深省的文章。或是你可以利用这个时间，思考明天的计划，甚至和你身边的人沟通对话。

#改变习惯性拖延

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除了上班，我们每天都有很多很多的事情要做，例如洗衣服、打扫房间、到杂货店买东西、烧菜做饭……总之就是很多很多。这些未必需要立即完成的事件总是让人失去动力，所以我们就惯性地拖延，然后告诉自己：有点累了，还是先休息一会吧、衣服明天再洗吧……时间也就是在这个念头之间被白白浪费的。最有效的改变方法，便是切断身边的所有的干扰。尤其是将手机、电脑之类的物件全部丢到一旁。不要一有时间就坐在沙发上面看电视或滑手机；也不要因为完成了一些小的、容易的任务便轻易地用时间奖励自己，让后让事情搁着，然后一拖……再拖……

#时间是一种选择，学会衡量事情轻重缓急

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你做的每一件事，度过的每一分钟，都是你自己的选择。但是做出选择之前，建议你先衡量眼前每一项待完成事项的重要性。你可以尝试每天一大早把一天该做的事排好优先次序，并要求自己在这天把事情依据重要性把它完成。有的人会说自己没有时间学习或运动等，其实，换个说法就是没有被排上你的优先顺序次序而已呀！

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做好时间的规划和管理，让时间具有弹性，那就能让人生充满价值和意义咯！

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