到怡保 Ipoh 必做这5件事！

怡保是一个非常适合 cuti-cuti Malaysia 周末小旅行的好地方！除了有山明水秀的好风景，还有许多吃不尽的美食！去到怡保就一定要做这五件事！

第一、吃吃吃！

来到怡保当然是要疯狂吃美食啊！鸡丝河粉、芽菜鸡、白咖啡、酿豆腐、奇峰豆腐花等等，尤其怡保的点心非常地道！吃饱后别忘了要打包宴琼林盐焗鸡回家～

第二、走访怡保各个洞穴

霹雳出名有许多洞穴，在怡保就有霹雳洞、椰壳洞、极乐洞和三宝洞。霹雳洞有全马最大的佛像；椰壳洞适合喜欢探险的朋友；极乐洞很凉快适合去避暑；三宝洞是全马最大规模的石窟。

第三、看壁画

立陶宛籍画家 Ernest Zacharevic 在槟城的壁画大受欢迎、广为人知。其实他也来到了怡保画壁画哦！怡保的壁画包括老人喝咖啡、兄弟乘坐纸飞机、巨型蜂鸟、5包 Kopi O Ais、小包 Kopi O Ais、锡米山谷、小女孩站椅子、环保叔叔等。

第四、买土产

去旅行当然少不了买土产这个步骤啦，尤其怡保土产具有特色、口味独特！不可错过的怡保土产有白咖啡、香饼、Kaya 角、花生糖、萨其马、鸡仔饼等等～

第五、Sunway Lost World of Tambun

如果不想去吃吃喝喝、看山看水好无聊的行程，可以选择去主题乐园玩！Sunway Lost World of Tambun 有水上及一般的乐园，设施选择非常多。可以到 superdeals.com.my 购买超值优惠券，成人只需 RM69而已，可以享有41%折扣！