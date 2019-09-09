原来你的笑容已悄悄透露你的个性…… 7种笑容，你属于哪一种？

我们常会在网络上看见一句句与「笑容」相关的金句。有人说「笑容是最好的化妆品」、也有人说「爱笑的女人运气不会太差」……无可否认，「笑容」是一个强大的语言。笑可以是一种自信的象征、也可以是遇上尴尬状况时的最佳破解法，更是最动人的语言……它和音乐一样，都是无国界的！

英国鸭巴甸大学（University of Aberdeen）调查指笑容能透露一个人的隐藏性格哦！假笑原来不等如虚伪叻~ 你呢？平常的你最爱怎么笑呢？

#1.疯狂大笑



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你是乐观派的，常常会因小事而大小不停。你非常善于交际，是人群中的开心果哦！

#2.尴尬又不失礼貌的微笑

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哪哪哪…. 假笑不一定就是虚假哦！常常假笑的人，反而是很为他人着想的。其实他们也只是为了避免对方尴尬呀！

#3.捧腹大笑



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是为幽默感十足的人，对人非常宽容。而且当亲友遇上困难时，都会毫不犹豫地伸出援手，务必让身边的人都快乐！

#4.掩嘴笑



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掩嘴笑的人一般比较内向和害羞。即使面对很熟的朋友，也不会轻易揭开底牌。

#5.笑到喷泪



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笑到喷泪的人一般拥有一颗怜悯的心，特感性！并具非常富有同情心。

#6.大声笑



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代表你是大胆又充满自信的人！根本不介意什至享受成为众人的焦点。

#7. 无声笑



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这就和「大声笑」的个性相反。一般害怕成为人群的焦点，不想被人关注。

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无论你平常习惯怎么笑，反正只要记得常常笑一笑，一定能促进身心健康的！不过别忘了给牙齿做一做SPA，那样才能自信地、勇敢地、自在地笑出来嘛！

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