原来这些事情在大马是违法的？

除了我们一般知道的抢劫、偷窃、闯红灯、贩毒等这些比较广为人知的违法行为，还有以下这些行为原来也是违法的啊！

❌ 社交媒体上散播谣言 ❌

网路传播的威力不容小觑，一个人说可能是谣言，一旦10个人传开，大家就会开始相信这个谣言。虽然现今社会提倡言论自由，但言论自由不等于散播谣言，尤其在大马传播不实或未证实的信息或属于违法。2014年一位青年在Facebook散播大马前首相纳吉夫妇坠机身亡，结果遭警方逮捕。

通讯及多媒体委员会（SKMM）：“当我们分享或是散播这些事情及内容，可能形成一个错误，因为可能抵触国家法律，尤其是1998年通讯及多媒体法令的第211和233条文。”

一旦罪成，可被罚款不超过 5万令吉或监禁不超过一年，或两者兼施。

❌ 未申办的示威游行活动 ❌

经常看到台湾、法国、美国等这些先进国家经常都有示威游行觉得很羡慕？其实马来西亚是允许合法申办和平示威游行活动的。前提是必须在活动前提出申请，并且活动中遵守规则，避免挑衅违法或发生肢体冲突。

❌ 车窗太黑 ❌

你的车窗隔热膜是否符合规格？原来在大马车窗太黑也是违法的！汽车必须遵守汽车隔热膜MS2669规格，任何车窗隔热膜不符合规格或将被罚款RM300。

汽车隔热膜MS2669规格

前镜透光度：70%

前排旁镜透光度：50%

后排旁镜透光度：30%

后镜透光度：30%

资料取自：beetify.com

众所周知，隔热膜价钱非常昂贵，但如今superdeals.com.my 有 Cool Master的超值 6 Mil 安全防砸车窗隔热膜，原价RM1099，现在在SuperDeals购买只需RM160，折扣高达85%！还有4 Mil的选择，也只需RM140而已，千万别错过如此超值的优惠！

❌ 买暗字 ❌

无论买暗字或是卖暗字都是非法行为，还会引发许多社会问题。可能大家以为非法买字只是一件小事，其实后果比我们想象的还要严重！非法买字间接导致贪污腐败，甚至影响国家税收。有些人向阿窿借钱或赊账、有些被警方逮捕、甚至家破人亡。建议大家买字发财要合法！

❌ 拥有双国籍 ❌

虽然许多国家包括澳洲、纽西兰等欧洲国家都承认双国籍，但大马不承认双国籍，违法者或将被剥夺大马公民权。在宪法第24（1）条款下，拥有外国公民权的大马公民必须主动放弃大马公民权，否则将会被强制褫夺马来西亚国籍。不过未满21岁者可以拥有双国籍，但成年后就必须选择放弃其中一个国籍。

（以上照片皆取自网路）