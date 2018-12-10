去台湾只懂台北、台中、高雄？带你认识热情迷人的东部TOP 10！

每次听朋友说去台湾，不是去台北西门町、台中逢甲夜市就是高雄和垦丁。其实台湾的东部非常值得大家深入探索。如果你喜欢亲近大自然、人情味浓厚及悠闲慢活，你一定会很喜欢台湾东部。台湾东部有着非常迷人的风景，台东被誉为台湾人的【后花园】，横跨三个县市，分别是宜兰、花莲及台东。马上为大家推荐10大景点！

TOP 1 清水断崖（花莲）

清水断崖是台湾东岸的一大奇景，崖高一千多公尺，高山直入太平洋，是整个苏花公路上最美的地方。一面是太平洋的海水，一面是拔地而起的悬崖峭壁，海水的颜色由远到近的是深蓝、浅蓝、翠绿、碧绿、白色。如此绝美而壮观的景色必定让你震撼不已！

TOP 2 伯郎大道（台东）

喜欢节奏缓慢、悠闲生活的你一定会很喜欢池上这个地方！伯郎大道就是池上最著名的地点，在太阳下山前，和旅伴一起骑着自行车漫步在稻田中，绝对是人生一大享受！伯郎大道上有一颗树叫【金城武树】，当年金城武在这棵树下拍摄广告，因此这棵树爆红了，大家都抢着前来和【金城武树】合照。来到池上别忘了在市区探索使用在地食材制作的各种美食及享用最出名的池上便当。

TOP 3 三仙台（台东）

跨海桥是三仙台的特色，透过这个桥，我们可以从台湾本岛走到桥对面的小岛。四周是珊瑚礁环绕，海滩上是成千上万的鹅卵石，放眼望去蓝蓝的海，让你不需修图也可以拍出很好看的海景照。景色非常迷人漂亮，让你只想静静坐着吹海风，听海浪的声音，舍不得离开。

TOP 4 太鲁阁国家公园（花莲）

太鲁阁国家公园以峡谷及山岳为主要地形特色，面积非常大，景点众多。建议穿上一双舒适的鞋子，花一天的时间慢慢游览。这里保留大自然最原始的风貌，沿着沙卡当步道边走边赏的是太鲁阁公园里面的悬崖峭壁，中间有溪流瀑布穿过，感受大自然的神工鬼斧。重点是不需入门票就可以免费进入！

TOP 5 兰阳博物馆（宜兰）

兰阳博物馆外观是斜三角形、独特的单面山造型，曾荣获【2012国际建筑奖】等设计大奖。现代化的建筑设计结合周围大自然的环境，呈现出当地的自然环境与人文艺术完美融合。如果对在地文化感兴趣，只需花台币100元（约RM14）就可以进入博物馆参观。参观结束后，别忘了在博物馆外面与设计独特的兰阳博物馆建筑物合照。

TOP 6 千禧曙光纪念园区（台东）

太麻里是【日升之乡】，千禧曙光纪念园区是台东欣赏曙光的最佳海滩。许多人都说一辈子一定要看一次日出，千禧曙光纪念园区绝对是非常适合的地点，尤其躺在沙滩上看日出，非常浪漫。这里也是许多摄影人拍日出的热门地点。台湾日出时间比较早，建议可以在出发前一天先查看隔天日出的时间，以免错过日出了。

TOP 7 七星潭（花莲）

第一次来到七星潭你可会觉得难以置信，原来七星潭并不是【潭】，而是【海】？那海边应该会有沙滩才对，可是这里一颗沙子都没有？没错！七星潭拥有无边无际的海岸线及各式各样密密麻麻的石头。你以为海边应该都是沙子？石头海滩才是台湾东部海岸线的秘密特色！

TOP 8 礁溪（宜兰）

在台湾说到泡温泉，大家一定会先想到礁溪。礁溪非常适合一日游行程。如果你有预算，可以在温泉饭店住一晚，享受在房间里泡温泉悠闲度假。另外，礁溪火车站附近的【礁溪温泉公园】是个开放式公园，可以露天免费泡足浴。公园内有许多温度不同的浴池，开放给所有人免费使用。

TOP 9 鹿野高台（台东）

最合适到访鹿野高台的时间是每年的6月至9月，因为【国际热气球嘉年华】让整个高台瞬间热闹起来。我们可以在大草坡上席地而坐，俯瞰热气球缓缓升起的样子、欣赏着美丽的风景，让人觉得心旷神怡。有兴趣还可以体验玩滑翔伞或乘坐热气球俯瞰整个花东海岸线。

TOP 10 宜兰火车站（宜兰）

整个宜兰火车站渲染了台湾著名绘本画家【几米】的风采，仿佛走进了几米的绘本世界。从宜兰火车站一路走到附近的【几米公园】、【幸福转运站】、【丢丢噹森林】，沿路有色彩缤纷的几米装置艺术，充满童真可爱、浓厚的文艺气息，是个适合拍照、打卡及散心的地点。

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