吃了那么多年Pasta│意面的种类你都认识吗？其中一款咋看之下竟像芭蕾舞裙

意大利面是流行世界的美味，几乎无论去到哪一个国家都不难看见意大利面的踪影。各式各样长短宽细的面条，搭配各种风味的酱料，让人忍不住一口接着一口往肚子里送。若去到较为正式的意式料理餐厅，服务员甚至还会在点意大利面时，问你想要spaghetti、penne、fettuccine还是angel hair等……



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你是否也曾试过这样的状况，但不知道怎么回答呢？以下和你介绍几款意大利面的种类，赶紧记起来吧！继续往下滑还给大家介绍一些马来西亚餐厅较罕见的意大利面类型哦！

常见意面类型

Spaghetti：最传统的意大利面形状，也是我们平时最常见到的“基本款”意大利面。

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Angel Hair ：天使的发丝。比Spaghetti更细，形状细长金黄，就像传说中天使的秀发。

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Fettuccine：意大利宽面。宽宽的表面很能挂得住美味

的酱汁。

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Penne：斜管面。两头尖尖，斜口处类似于鹅毛笔笔尖的造型，中空部分与表面浅刻纹可最大限度地锁住酱汁的美味。

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Lasagne：千层面。很宽的长方形面。一般中间夹入肉馅、奶酪或是蔬菜层层叠起，再用焗烤的方式料理而成。

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意大利面的种类还有很多，就没办法一一列举了，但是还是要给大家介绍一下几款马来西亚西餐厅里较为少见的意面类型哦！

特色意面类型

Semi Di Melone：瓜子面。甜瓜子的形状，要用勺舀着吃。

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Rotelle：车轮面。面如其名，一个个小小的车轮形状。

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Orzo：粒粒面。饭粒形状的面条。口感滑滑的，又很劲道。

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Ballerine： 螺旋卷曲、还带波浪花边，就像一件芭蕾舞裙，因此也同样赋予了它精致优雅的名字小舞裙。

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Ravioli：就像中国饺子一样要包上馅儿吃，有各种肉馅，还有奶酪馅、鹅肝馅、松露馅、龙虾肉馅等等。

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Tortellini：有饺子，竟然还有像馄饨的意大利馄饨面！每个馄饨中间会有一个小洞，馅料和饺子差不多。

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看着看着也突然想吃意大利面吗？别犹豫啦，今天的午餐/晚餐就来一碟香喷喷的美味意大利面吧！

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