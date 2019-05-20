吃自助餐攻略，这样吃最划算！

每次去吃自助餐就会有一种『我付了钱就一定要狂吃！吃回本！』的心态。所有很多人吃自助餐都会吃太撑，结果花了钱，又辛苦自己。其实只要调整饮食的次序，你也可以尽情吃。到底怎样吃才能轻松吃回本呢？

Tips：

尽量少喝饮料，尤其是汽水和啤酒，有气饮料会让你更饱

细嚼慢咽，要享受美食，别为了吃而吃



维持良好的心态，不要因为付了钱就一定要吃撑、吃掛

第一步、水果

水果消化快，尤其苹果、橙、奇异果等酸性水果，大约30分钟时间就会开始消化了。还可以起到『开胃』的作用，把胃打开，后续还可以吃更多。作为吃自助餐的第一步是一个好的开始！

第二步、海鲜

接着我们要往最高价位的高级海鲜料理前进！吃自助餐的重点就在于吃海鲜，任何螃蟹、龙虾、生鱼片、干贝、贝壳类等都别放过！海鲜只要稍微多吃一些就可以回本～

第三步、肉类

或许部分人去吃自助餐眼中只有海鲜，其实肉类料理也是很值得吃得。可以挑选一般在外面吃比较高价位的羊扒、牛排、火鸡、排骨、鸭肉等。如果餐厅有现切火鸡肉片，那一定要吃上几片！腌制或是特色风味的肉类也可以吃一些。

第四部、沙拉

这时候开始觉得吃得有点腻了，吃一些沙拉中和一下我们的胃。让沙拉帮我们去解解腻，稍微休息一下，才有空间继续前进！

第五步、主食

你以为吃完沙拉就结束？那你就错了！虽然自助餐吃主食听起来有点亏本的感觉，但挑选意大利面、pizza或是寿司都是不错的料理，至于炒饭、炒面那种就能免则免吧～

第六步、甜点、冰淇淋

最后一步，来到了甜点和冰淇淋！一些自助餐的蛋糕类、巧克力及布丁等甜点都做得还不错。尤其女生最爱吃甜点，即使前面吃得很饱，女生还是有第二个胃来装下甜点的～ 尤其有喜欢的cheese cake就要尽情吃！

一般我们都吃西式自助餐，不知道你们有吃过非常local的斋戒月自助餐吗？这个斋戒月，superdeals.com.my 有 Four Points by Sheraton Puchong 的 Citarasa Warisan 斋戒月自助餐 超值优惠。不如试一试斋戒月自助餐，或许你会很喜欢呢？

温馨提醒，想吃多少就拿多少，吃完再拿，别一时贪心拿太多，最后却吃不完就会浪费食物～

（所有照片取自网络）