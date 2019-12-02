喜欢『吃到饱』？那你一定要去这几家餐厅

喜欢『吃到饱』的朋友们举手！今天要推荐4家超级值得『吃到饱』的餐厅，给一个价钱，包你吃到饱饱的～

#1 飛凡火锅

港式火锅吃到饱的最佳选择，推荐汤底选择招牌猪骨汤或胡椒猪肚汤，再搭配番茄汤或麻辣烫，加汤可是加原本的汤而不是清水哦，这点非常赞！肉类需要在菜单上点，服务员会送上来，当然吃到饱就是可以不停的一直再点。另外还有自助吧，各种蔬菜、蘑菇、面类都有，还有饮料、冰淇淋、糖水和超多选择的酱料可以自己搭配。

价钱：

【午餐】11am- 5pm、【晚餐】5pm- 11pm

平日午餐：RM35.90++

周末午餐、平日晚餐、周末晚餐：RM45.90++

分店：SS15 Courtyard、163 Retail Park, Mont Kiara、1 Utama

#2 Rocku Yakiniku

日式烧烤一口价就可以享受多种肉类、海鲜、蔬菜、寿司及熟食等。晚上还有 live band，让你变烤肉，边听歌，最适合下班后或周末晚上和三五好友一起去享受。他们的海鲜非常新鲜，爱吃海鲜和肉类的朋友一定要趁这个机会狂吃一番！午餐的 Set Lunch 也是很值得，只需 RM13.90 起就可以吃得很满足～

价钱：

【午餐】11am- 5pm、【晚餐】5pm- 11pm

平日午餐：RM39.90++

周末午餐：RM49.90++

平日和周末晚餐：RM49.90++

【平日 Set Lunch】11am-3pm— RM13.90 起

分店：Pavilion、1 Utama、Sunway Pyramid

#3 Bulgogi House

韩式烤肉是许多人的最爱～ 这家韩式烤肉 RM25 起就可以无限量吃五花肉、肉片、部队锅、韩国拉面、蒸蛋、泡菜等各种小菜。味道正宗又便宜，带上你爱吃韩国餐的朋友一起去吧！

价钱：

Happy Refill RM25

Super Refill RM29.99

分店：Dataran Sunway、Sri Petaling、Setia Alam、Kepong

#4 夏宫

爱吃港式点心的朋友一定觉得每次到茶楼单点点心特别贵？那你一定要到夏宫吃点心自助餐！超过30种点心，如虾饺、烧卖、虾球、糯米鸡等等～ 现在到 superdeals.com.my 购买夏宫吃到饱优惠券只需 RM88令吉而已。这个周末就带家人一起去夏宫饮早茶吧！

价钱：SuperDeals 超值优惠券 RM88

分店：Putrajaya Marriott Hotel