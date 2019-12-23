圣诞聚餐适合玩的【餐桌小游戏】

圣诞假期你都怎么过呢？悠闲地度过？疯狂地Shopping？

还是办一场圣诞聚餐呢？

如果你正打算办一场圣诞聚餐的话，推荐你和家人或朋友到Berjaya Times Square Hotel 的 Big Apple Restaurant，享用 圣诞自助晚餐，1人只需 Rm 108！

当然，聚餐的桌上，除了美食外，又怎能少了欢笑声，把节日的欢庆气氛推向最高点呢？

以下就给大家推荐几项可以活跃气氛的【餐桌小游戏】吧！

# 断手指

每个人都伸出5根手指，然后轮流说出一件自己做过，并且保证在场至少有一个人和你同样做过的一件事。比如:我尿过床。

如果有人和你做了同样的事你和那个人就可以不用断，没做过这件事的人都要减去一个指头；

但如果只有你一个人做过这件事，就要自己减去一个手指头。

到最后谁最先断完指头，谁就需要受到惩罚。

这个游戏也可以倒过来玩，说一件只有自己做过而在场人没做过的事，比如:没谈过恋爱。如果只有你没谈过恋爱…你可以不用断指；

但如果有一个人也做和你一样，那就都要断指最先断完所有手指的算输啦！

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# 数字陷阱

庄家暗写下一个数字0-100间（可以写在手机上），从庄家下家开始顺时针报数，下家每报一次数，庄家缩小范围，依序接着猜，直到最终有人猜中此数为止。

猜中者落入陷阱就需要惩罚。比方说庄家写20，第一下家说45，则庄家报数为0-45，第二下家须从0-45之间猜一个数，依次直到某人猜中中彩为止，中彩者转为下一轮庄家。

游戏有一个特例，就是庄家的下一家猜中所写数字，庄家中彩罚三倍。

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# 猜牙签

是一个非常适合在餐桌上进行的小游戏，因为牙签是每张桌子上的必备之物嘛！

这其实是庄家和参与者之间的一场较量。人数最好在10人左右，再准备比人数多一根的牙签。

庄家随意将其中的几根（不能全部）拿在手中，让参与者一个个猜手中的牙签数目，这些数字不能重复，猜中者就是输家，也是下一轮的庄家。

如果一圈下来，没有人猜中，那输家则是庄家自己，就不得不接受惩罚咯～

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# 007

由开始一人发音“0” 随声任指一人，那人随即亦发音“0” 再任指另外一人；

第三个人则发音“7”，随声用手指作开枪状任指一人，

“中枪者”不做任何动作，但”中枪者”旁边左右两人则要发出“啊” 如同救命的叫声，和“投降手势”，出错者罚！

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# 猫说话

准备一幅扑克牌，取出和人数一样的张数，大家互相不能看到对方的牌。

如果一个拿到牌是大猫，她就可以说话，比如：“红桃4 亲 黑桃8一下！”

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# 我爱你VS不要脸

听上去有些”暧昧”，实际上是个练反应的好游戏。

游戏规定只能对自己左边的人说“我爱你”，对右边的人说“不要脸”。

两人之间只能连续对话3次。

例如：开始的那一位可以选择向左边的人说“我爱你”，或和右边的人说“不要脸”，若他向左边的人说“我爱你”，左边的人可以回应他“不要脸”，也可以向再左边的人说“我爱你”。一旦有人说错，即受罚。

当游戏达到一定速度时，反应跟不上的人，往往会出现“我……不要脸”或“不……我爱你” 之类的经典搞笑画面。

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