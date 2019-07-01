在大马寻找「英国特色美食 」的踪影

民以食为天，所以不管走到哪里，美食都是一件大事。但生活在这个世代的人就是如此幸福，想要吃到异国料理，走到街上就能吃到。无论韩国餐、日式料理、港式餐厅等在国内都是多不胜数的。当然，要找到英国特色美食的踪影也不难哦！以下为大家介绍几道英国特色美食，还顺带为大家推荐了几家餐厅。让你在想念或是想试一试英国食物时，也能在马来西亚 “ 一解相思之情” 。

# 全英式早餐 ║ Full English Breakfast

English Breakfast是极为常见的国民餐点。通常有炒蛋、番茄、烤吐司、培根、英式香肠、黑布丁（Black Pudding），以及苏格兰的特产Haggis（用羊胃、羊心、羊肺、羊肝等制作而成）。如果想要更丰富，你还可以添加薯饼、麦片等……再搭配一杯柳橙汁或咖啡那就Perfect啦！

图片来源：malaysianfoodie.com

【推荐餐厅：Jarrod & Rawlins @ Bangsar】

▶︎地址：63, Jalan Bangkung, Bangsar, 59100 KL.

▶︎联络： 03-2095 1608

▶︎营业时间：平日：11am – 1am 周六、日：9am–1am

# 英式下午茶 ║ British Afternoon Tea

下午茶早期为贵族在午餐与晚餐之间安插的点心时间。一份正统的英式下午茶，包括一壶茶和放在三层架上的点心。茶类以红茶为主；三层架的点心则从下而上分别为三明治、司康、蛋糕及水果塔，依味觉清淡到浓厚，从最下层吃起。

图片来源：hype.my

【推荐餐厅：Altitude@Banyan Tree Residence】

▶︎地址： Level 53, Banyan Tree Residence, 2, Jalan Conlay, KL.

▶︎联络：+603 2113 1823

▶︎营业时间： 2.30pm – 4.30pm

# 炸鱼薯条 ║ Fish & Chips

英国代表性的国民小吃，炸鱼薯条店遍布英国大街小巷。裹上面糊炸得金黄香酥的鱼片和薯条，一般搭配着番茄酱、醋、盐、塔塔酱等酱料一起食用，鱼肉上还可挤上柠檬汁，让美味瞬间提升。

图片来源：superdeals.com.my

【推荐餐厅：Seabites@TTDI】

▶︎地址：No. 24, Persiaran Zaaba, Taman Tun Dr Ismail,Kuala Lumpur .

▶︎联络： 03-74905357/ catch.us@gmail.com

▶︎营业时间：7:30am – 10pm

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1人份英式炸鱼薯条 +免费饮料，只需RM17 。

#龙虾汉堡 ║ Burger & Lobster

这家许多英国留学生都特别想念的龙虾汉堡。餐厅的名字说明一切：“汉堡和龙虾就招牌主打！虽然不是英国传统料理。但在英国可是大受欢迎的人氣龍蝦漢堡連鎖餐廳。在伦敦刚开业的时候就掀起了一阵不小的打卡波浪。

图片来源：RebeccaSaw.com

【推薦餐廳：Burger & Lobster @Genting】

▶︎地址：Level 1, SkyAvenue, Genting Highlands.

▶︎联络： 03-6105 9186

▶︎营业时间：

周一至周四: 11:00 – 22:00

周五: 11:00 – 00:00

周六: 09:00 – 00:00

周日: 09:00 – 22:00

#牧羊人派 ║ Shepherd’s Pie

这是一道英国传统菜肴，主要材料是绞肉和马铃薯泥。正统的 Sheperd’s Pie是把炒过的羊绞肉用高汤炖煮后，铺在烤盘里，再将马铃薯泥铺满在表面，最后放进烤箱里烤。

图片来源：vkeong.com

【推荐餐厅：Tom, Dick & Harry’s @ TTDI】

▶︎地址：18, Lorong Rahim Kajai 14, 60000, TTDI.

▶︎联络：03-7710 2122

▶︎营业时间：

周一

04:00PM—01:00AM

周二、三、四&日

10:00AM—01:00AM

周五

04:00PM—02:00AM

周六

10:00AM—02:00AM

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以上的英式料理，你最想尝试哪一道呢？

快到以上推荐的几家餐厅试一试吧！