寻找【斋戒月市集】的传统好味道

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适逢斋戒月的来临，多个地区都会设有斋戒月市集，

各种香味扑鼻的传统马来美食，包括：烤羊、马来传统糕点、

Murtabak、香料烤鸡、黄姜饭、马来叻沙、烧鱼、竹筒饭等等，

吸引了不少各族民众涌入品尝！

以下这些极具道地马来风味的代表美食，可说是开斋饭桌上必不可少的，你都尝试过吗？

▋Murtabak 印度馅料煎饼

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看上去好像Roti Canai，其实 “内有乾坤”！Murtabak的外皮软中带些酥脆。

一切开它，香味四泄。送入口中，偶尔咬到鲜嫩的肉馅（可选择羊、牛或鸡），

偶尔尝到带点生味的洋葱，偶尔却是粒粒香滑的蛋碎。

各大斋戒月市集都能看见它的踪影哦！

而且今年来这道美食也被研发成 “升级版料理”，

例如：Murtabak Maggi，Murtabak tiga warna laris，Rojabak等等……

▋ Kuih-muih 各式马来糕点

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在马来西亚长大的你，相信也会对这些糕点情有独钟吧！

各式各样色彩缤纷的传统糕点，有：tepung pelita、kuih lapis、ondeh-ondeh、kuih keria……

选哪一个好呢？都买吧！

因为这些糕点的价位并不高，建议可以各买一点，那就可以尝试到不同的口味咯！

▋ Ayam Percik 香料烤鸡

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这道美食的口感和外形其实和沙爹也有几分相像，

不过这类烤鸡是采用了辣椒，黄姜，香茅，柠檬草，小茴香等香料腌制，

然后就将鸡肉烤熟，再淋上特制酱料，所以味道上更有层次。

▋ Kambing Golek烤羊肉

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Kambing Golek，也就是烤羊肉。

每逢斋戒月，烤全羊就开始香飘斋戒月市集。

商家将整只羊当场烤至金黄油亮、焦香发脆、肉质绵软、口感鲜嫩，

扑面而来的香味，真让人难以抗拒！

但这既然是烤羊，价位也就自然相对地高咯！

你知道吗？PNB Perdana Hotel & Suites On The Park今年也将带来不一样的斋戒月自助餐盛宴哦！

这次将以《Bazar Perdana》为主题，将斋戒月市集“搬入”酒店内，

让你以一个价格，一次品尝多种本地风味十足的美食！

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一个个经典的斋月市集摊位，摆放着马来香料汤、烤羊、 曼煎糕、

沙爹、摇摇冰淇淋、ABC什雪、 Murtabak芝士煎饼等美食。

让你在浓厚节庆氛围中，享受美食，感受马来西亚多元的文化色彩！

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