年尾『离职潮』，遇到这几种状况是时候考虑离职

又到了年底，同事们纷纷开始离职，有些人则是在等领花红后再离开。看着同事离开的背影，你是否也在考虑离职呢？如果你遇到一下这几种状况，暗示着你是时候开始考虑寻找新工作然后离开这里咯～

#很久没加薪

正常公司每年都会有薪资调整，如果你已经超过两年没有起薪，或是起薪幅度太小，导致薪资与你的个人能力不符，别想了，离开吧，往薪水更高的地方前进！

#没有进步空间

现在的工作对你来说已经没有挑战性，完成工作也不再让你有成就感？或许你已经进入舒适圈，一直在原地踏步，没办法再进步。不妨考虑踏出舒适圈，寻找新的挑战。

#上司很难搞

遇到性格古怪，喜欢搞针对和刁难人的上司绝对让你的工作心情深受影响。遇到好上司会让你工作愉快、学习很多，但遇到难搞的上司，除非你有能力应对他，否则还是建议尽早离开吧～

#工作与生活无法达到平衡

每个人的工作都很忙碌，但如果你的工作量大到影响你的日常生活，平日周末都要加班，导致你的生活无法达到平衡？看来你需要歇一会，寻找一个能让你 work life balance 的工作。

#没有升职机会

如果你的上司已经在这家公司呆了很久，感觉他就是要在这里等退休，这代表你可能没机会上位。既然没机会升职，倒不如寻找一个职位更高、薪资福利更好的工作。

#办公室政治

虽然说每家公司都难免不了办公室政治，但如果你不幸被卷入当中，建议你就离开吧。只要你在的一天，公司的 drama king & queen 就会想尽办法搞垮你，继续留着你也没办法专心工作。

#公司前景不乐观

公司连续几个季度都没有 hit target，尤其上市公司股票一直跌，甚至出现收支不平衡的状态，老板更是每天都愁眉苦脸的，奉劝你快跑啊！说不定接下来会有一波大裁员。。。

还是很犹豫不知该离职吗？不如出席著名命理师 Jessie Lee’s 2020 年生肖运程与风水讲座。现在透过 SuperDeals 购票可享有独家 20%折扣！别再犹豫了，听听 Jessie 老师为你分析明年的运势，先了解自己的事业运如何，再决定要不要离职也不迟～