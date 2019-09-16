怕蟑螂的你，一定要知道……

不怕蟑螂的，永远不知道怕蟑螂的人遇见蟑螂时有多可怕。而偏偏小强兄的生命力是如此顽强，打不死的精神实在令人佩服！小强兄几乎能将一切东西作为自己的食物，也不管什么味道、是软是硬，蟑螂都来者不拒，实在让人头大！但你知道吗？其实不一定要使用化学灭蟑螂药剂，以下一些『灭蟑绝招』，即环保又有效！怕蟑螂的你，不妨试试看吧！

# 橙皮加柠檬皮

首先将橙皮和柠檬皮洗净，然后将它们晒干或烤干后，放在透气的小袋子里，再放入橱柜中，不仅有清香剂的作用，还助驱赶蟑螂，起到一定的防蟑效果。

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# 香兰叶

将香兰叶切半，将多片捆在一起，放在家中橱柜、抽屉或是衣柜下，让香兰叶的香味散出，不仅能让环境带有一阵清香，也能让蟑螂立刻搬家哦！

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# 肥皂水/洗衣粉

准备一瓶水，加上半汤匙洗衣粉或加入肥皂，是一种既安全又高效的灭蟑方法。在蟑螂频繁出现的地方用肥皂水/洗衣粉水涂一些在地面或墙面上，比杀虫剂还有效。因为蟑螂腹部的油脂一碰到肥皂水就会溶解，大约十秒就会令蟑螂腹部呼吸孔堵塞，令其窒息死亡。

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#黄瓜

原来蟑螂不喜欢黄瓜的味道。将黄瓜纵向切开放在它们经常出没的地方，蟑螂就不会接近。不过，鲜黄瓜放两三天后，记得把它再切几刀，让黄瓜能继续散发味道，以便驱除蟑螂。

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当然，家中的蟑螂可以靠以上的天然方式解决。但若发现车子内有蟑螂，那建议还是赶紧找专业的处理了！

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