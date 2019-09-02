想瘦的，请看完这10句【毒舌语录】

想瘦?也许看完这10句【毒舌语录】你就想要动起来了！

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1.你说你才不相信轻轻松松就能月入10万？但你确实可以轻轻松松月入10万卡路里啊！

2.男至穷则无妻；女至胖则无衣。

3.就喜欢每天对着肥大的裤子，把自己粗壮的腿塞进去？

4.别人比你瘦！比你努力！你活该这么丑！

5.（唱）死了都要瘦，不瘦到45kg不痛快，脂肪消灭美回来～！

6.我为什么要减肥？我又不是吃不起，错了，还真的是吃不起。

7.谁说你没毅力，肥胖这事儿，你不坚持很久了吗？不过，你真想坚持下去？

8.要瘦就要有决心！受不了就继续当个胖子吧，反正胖子行列里也不差你一个

9.瘦不下来就不准买新衣服！瘦不下来就不准做头发！你就一直当一个土里土气的胖子吧！

10.你有本事吃胖就该有本事变瘦！

11.难道你要别人夸你优点时总带一句“可惜胖了点”吗

12.一胖毁所有。你长得又不差却没人夸你好看就因为你胖，你甘心吗？！

13.就喜欢夏天穿个包得死紧的衣服大汗淋漓走在烈日底下？就喜欢身边的脸很丑但很瘦的女人穿着你穿不进的美衣？

14.其实胖妹和女神之间，就差那么几斤肉，但是两者的生活、爱情、事业却有天壤之别，一个像是火箭超速飞行，一个像是蜗牛缓慢爬行。

15.胖纸提东西，就应该提得起，瘦纸提东西，永远有gentleman帮你，你怎么选？

看完以上语录，有没有被“气炸”呢？

别气！胖纸可是潜力股呢！

即使撇开外貌不说，身体健康始终还是重要滴。

想要保持身体健康，除了定期运动，也要注重饮食哦！

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