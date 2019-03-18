懒洋洋の周末“ Me-Time” • 交换更好的自己

你知道吗？

其实你没必要让每一个周末都过得特别充实。

生活中给予的压力太大，

就像是一根绷紧的弦，总该有那松一松的时候。

因此，有的时候，我们需要”适当地懒惰“。

此时的懒惰，功不可没。

它能让身心放松、

让肩负的责任、压力、烦恼……

通通抛到九霄云外。

所以这个周末，不如就懒洋洋地过，

尽情享受你的 “Me-time”吧！

你可以

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㊀ 、 自 然 醒

SLEEP in /

大部分人都欠下了严重的睡眠债(60%人的睡眠经常少于7到9小时)。

根据哈佛大学附属的睡眠健康中心，我们实际上可以在周末偿还一些债务。

假设你在一周的工作中缺了10个小时的睡眠。

研究人员建议在周末多睡三到四个小时，然后在下周每晚多睡一到两个小时，直到睡眠债全部还清。

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㊁ 、 当 个“ 沙 发 土 豆 ”

Be a“COACH POTATO”/

Couch Potato一词是用来形容「老坐在电视机前的人」或「终日懒得出去走动的人」。

这个周末，不妨悠闲地躺在沙发上，翘起腿、吃着零食/爆米花、穿上最宽松舒适的衣服，

然后什么也不想，当一个“沙发土豆”吧！

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㊂、泡 澡

BATH Time /

放一缸温水，点上淡雅的熏香，调暗浴室的灯光，舒服地躺在水里，

暂时忘却工作的忙碌和生活的压力。

浸泡在温水20〜30分钟，能有效刺激人体的副交感神经，达到全身放松的效果，也能舒缓脉搏，

让人体进入睡眠前的状态。

但要使泡澡达到减压效果，首先必须注意水温，以摄氏37〜40度的温水最为合适。

泡澡也能够增进身体血液循环、清洁皮肤，还可以调节你的内分泌，甚至帮助减肥哦！

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㊃ 、 3 餐 （甚至更多餐）外 送

Food DELIVERY /

这一天，就好好地待在家，门也别出、饭也别煮了。

出门得整理仪表仪容；煮饭得洗-剥-切-洗-煮-洗，说不定比上班更费功夫、更累！

如今外送服务那么方便，食物选择又多……

所以，不烦恼了，手机划一划，都叫外卖吧！

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㊄、 不 碰 家 务

Ignore All of Your HOUSEWORK /

偶尔的懒惰也许不会有什么了不得的恶果，

只是，家里的灰尘从来不会自己消失啊！

STOP……！

不是让你动手，别忘了，今天你什么也不做，

所以，不妨将家里的清洁工作，

包括：扫地、吸尘、拖地、倒垃圾、擦拭桌子、窗户、清洁厕所等，

交托给专业的清洁服务人员为你服务吧！

KAODIM 4次家里每周清洁服务，原价RM 320.00，现在只需RM 280.00

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BUT

BUT

BUT

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千万别让这样的一天成为每天的事情。

把这些日子当作一种久久一次的奖励就好OK?

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#SuperDeals #够力省

*以上图片皆取自网络