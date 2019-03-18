懒洋洋の周末“ Me-Time” • 交换更好的自己

你知道吗？
其实你没必要让每一个周末都过得特别充实。
生活中给予的压力太大，
就像是一根绷紧的弦，总该有那松一松的时候。
因此，有的时候，我们需要”适当地懒惰“。
此时的懒惰，功不可没。
它能让身心放松、
让肩负的责任、压力、烦恼……
通通抛到九霄云外。
所以这个周末，不如就懒洋洋地过，
尽情享受你的 “Me-time”吧！
你可以
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㊀ 、 自 然 醒
SLEEP in /
大部分人都欠下了严重的睡眠债(60%人的睡眠经常少于7到9小时)。
根据哈佛大学附属的睡眠健康中心，我们实际上可以在周末偿还一些债务。
假设你在一周的工作中缺了10个小时的睡眠。
研究人员建议在周末多睡三到四个小时，然后在下周每晚多睡一到两个小时，直到睡眠债全部还清。
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㊁ 、 当 个“ 沙 发 土 豆 ”
Be a“COACH POTATO”/
Couch Potato一词是用来形容「老坐在电视机前的人」或「终日懒得出去走动的人」。
这个周末，不妨悠闲地躺在沙发上，翘起腿、吃着零食/爆米花、穿上最宽松舒适的衣服，
然后什么也不想，当一个“沙发土豆”吧！
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㊂、泡 澡
BATH Time /
放一缸温水，点上淡雅的熏香，调暗浴室的灯光，舒服地躺在水里，
暂时忘却工作的忙碌和生活的压力。
浸泡在温水20〜30分钟，能有效刺激人体的副交感神经，达到全身放松的效果，也能舒缓脉搏，
让人体进入睡眠前的状态。
但要使泡澡达到减压效果，首先必须注意水温，以摄氏37〜40度的温水最为合适。
泡澡也能够增进身体血液循环、清洁皮肤，还可以调节你的内分泌，甚至帮助减肥哦！
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㊃ 、 3 餐 （甚至更多餐）外 送
Food DELIVERY /
这一天，就好好地待在家，门也别出、饭也别煮了。
出门得整理仪表仪容；煮饭得洗-剥-切-洗-煮-洗，说不定比上班更费功夫、更累！
如今外送服务那么方便，食物选择又多……
所以，不烦恼了，手机划一划，都叫外卖吧！
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㊄、 不 碰 家 务
Ignore All of Your HOUSEWORK /
偶尔的懒惰也许不会有什么了不得的恶果，
只是，家里的灰尘从来不会自己消失啊！
STOP……！
不是让你动手，别忘了，今天你什么也不做，
所以，不妨将家里的清洁工作，
包括：扫地、吸尘、拖地、倒垃圾、擦拭桌子、窗户、清洁厕所等，
交托给专业的清洁服务人员为你服务吧！
KAODIM 4次家里每周清洁服务，原价RM 320.00，现在只需RM 280.00
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BUT
BUT
BUT
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千万别让这样的一天成为每天的事情。
把这些日子当作一种久久一次的奖励就好OK?
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#SuperDeals #够力省
*以上图片皆取自网络