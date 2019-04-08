我很懒，可我还是爱漂亮之『懒人保养爱用品』～

虽然说女人都爱漂亮，但我真的很懒。我患上的是不治之症- 懒癌晚期。不过我坚信世上没有丑女人，只有懒女人 。即使长得非国色天香，只要不放弃，还是可以与美这个字沾上边。因此，再懒，我也绝不放弃保养！现在与大家分享我最喜欢用那些懒人保养品～

火山泥面膜

火山泥面膜算是大家蛮熟悉的产品，功能强大，有效控油、去黑头和粉刺、美白等。只需敷10分钟左右后用温水清洗，就可去角质和清洁毛孔，达到深层洁净及吸附油脂的效果，快速又方便。其中最著名的火山泥面膜有 Kiehl’s 和 Innisfree，至于这两家的面膜差别在哪？可以参考以下视频。

睡眠面膜 Sleeping mask

睡眠面膜简直是我人生最重要的救星之一～ 它最大特点就是免洗！所以睡眠面膜深受我这种懒人喜爱。洁面后只需涂上化妆水，然后涂上一层厚厚的睡眠面膜就可以达到补水保湿和夜间护肤。隔天睡醒肌肤就会水当当的啦～所以睡眠面膜深受我这种懒人喜爱。市面流行的睡眠面膜有 Laneige、雪花秀、Kiehl’s、 Fresh等。

All IN ONE

宇宙最强、女人救星的多功能合一的保養品！将化妆水、精华、乳液、面霜等全都浓缩于一瓶，洗脸后只需擦上一瓶就等于完成所有保养步骤。早上睡迟时只需擦一瓶后就可以直接上妆。绝对是懒人不可错过的保养品！不过 All In One 价钱偏高，毕竟一瓶里面浓缩那么多功效，贵一些都值了！可以参考 Senka 专科、Hada-Labo、Perfect One、Vitos 等大部分都是日本品牌。

脸部按摩器

洗脸、敷面膜之外，怎么少得了脸部按摩呢？用手按摩太累了啦，我推荐 OGAWA Unique Sheen 光彩脸部紧致按摩器，原价RM189，在 superdeals.com.my 买只需RM94，比外面买便宜了一半！OGAWA 的按摩器机身时尚、轻巧而且防水，可以轻松按摩、轻松变美！我喜欢一边看韩剧一边使用，省时省力又方便～

CC Cream

我上妆的方式快速又方便，只需一瓶 CC Cream就可以护肤同时矫正肤色、防紫外线、保湿、美白、抗老化等功能。一个步骤搞定，让我的肌肤呈现裸妆好气色，别人看了可能还以为我素颜呢～不过市面上的 CC Cream 选择很多了，我用的是含有胶原蛋白的 Nagano Collagen CC Cream，只要一步骤，就能呈现完美无瑕的肌肤！在 superdeals.com.my 也买得到，一瓶54ml装只要RM54而已，超值得！

和我一样懒的朋友们，别放弃让自己变美的机会啊！再懒也有懒人保养的方式～

（以上照片皆取自网路）