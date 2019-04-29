打造“舒适暖巢” 告别垃圾睡眠

好不容易完成了一整天的任务，终于可以躺在床上好好睡一觉！

但，你是否“有心睡眠“，可是躺下后却又失眠或睡梦不断呢？

这就是所谓的“垃圾睡眠”。

如今，拥有高品质睡眠，似乎是一种奢求。

睡眠保健专家Am Life的一项全国睡眠调查报告显示，

根据专家建议，平均睡眠时间应当介于7至9个小时，

然而，大马人的平均睡眠时间仅6.3小时。

其实，除了生活压力及不良习惯对睡眠素质带来了影响外，

“卧室环境”与我们的睡眠质量也是息息相关。

以下盘点了几项提升卧室环境、改善睡眠质量的小方法：

㊀ ▋绿色植物，打造绿意盎然

有的人说，植物在夜间会排放二氧化碳并吸收氧气。但其实它们吸收的氧气量相当微小。

其实，不少绿植都有着净化空气的作用，像是绿萝、薰衣草、虎尾兰、迷迭香等，

都可消除室内有害的空气污染物和化学物质的微生物、抑制空气中的细菌并将水蒸汽释放到环境中。

卧室内摆放一盆，即可打造一个清新的环境，还有助于提高睡眠质量。

㊁ ▋卧室的颜色搭配

卧室的设计和配色在一定程度上会影响人的睡眠和心情，

所以想要夜夜好眠，不妨在卧室的颜色搭配上花点功夫吧！

一般不建议选择过于花俏及明亮的颜色和设计图案。

运用浅色、简约、单调、淡雅、清新的风格打造舒适温馨的卧室，

有利于平静心情、放松及舒缓精神紧张，进而提升睡眠素质。

㊂ ▋光线温和

习惯开灯睡觉？小心光线偷走您的睡眠哦！

强烈灯光会抑制人体褪黑色素的分泌，而褪黑素对于促进睡眠有着极其重要的作用。

所以建议卧室内尽量不使用光线强烈的灯具。

若是怕黑，可以添置小夜灯，或利用其他柔和的光线和暖光等，

营造温馨放松的氛围，让人进入卧室就感觉放松，更有利于睡眠。

㊃ ▋卧室温度

马来西亚四季如夏，全年平均温度30℃以上。

大多睡眠专家认为，适宜睡眠的室内温度介于21℃—24℃。

若卧室的温度过高，会使人体代谢变得旺盛，影响睡眠。

另外，温度高会导致室内微生物处于活跃状态，对健康不利。

而对于患有心脑血管疾病的中老年人，室内温度过高容易引起胸闷，进而影响睡眠。

冷气机有助缓解大热天的炎热，保持室内温度清爽宜人，

所以应定期进行清洁和保养，以确保冷气机能释放清洁净化的空气。

你家中的冷气机有多久没清洁和保养了呢？不如让Kaodim帮你搞定吧！

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㊄ ▋整洁有序

“栖息之室，必常雅洁“。你床边一堆未整理的衣物，是时候整理一番咯！

整洁开阔的房间能让人感觉舒适平静。

相反的，杂乱的卧室不仅会影响情绪，还会导致睡眠素质变差。

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*以上图片皆取自网络