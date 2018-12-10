拯救【不败的小白鞋】

[洋装+小白鞋] OK

[Skinny Jeans + 小白鞋] OK

[运动装+小白鞋] OK

[大衣+小白鞋] OK

[街头风+小白鞋] OK

(图片取自网络)

反正任何穿着造型，只要搭上一双小白鞋，就是时尚又好看！

小白鞋风潮至今仍持续热烧，球鞋款式越出越多，

绝对是“不败的时尚”。

但……如果小白鞋变了脏兮兮的小黑鞋，

Errr…..那就另当别论咯！

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你家中也有好几对小白鞋吗？

你都如何清洁保养呢？

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往下滑，一起看看可以如何拯救小白鞋吧！

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方法1：神奇魔术海绵

适用鞋款材质：除帆布鞋之外的鞋。

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小巧、方便，不需要额外的清洁剂。

这个白色的小棉块，也称纳米海绵，专门用于清洁 + 亮白。

使用方法很简单， 直接沾水擦洗，就可以迅速去除小白鞋上面的污渍。

然后在鞋面铺一层tissue，放在有阳光的地方阴干即可。

方法2：小苏打+ 白牙膏

适用鞋款材质：任何布面鞋款/ 鞋子的橡胶质

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将传说中的“清洁神器”¬——小苏打混入水内，

再使用牙刷刷洗鞋子上的污渍，静置一会儿后用水冲洗干净。

小苏打的性质还可有效去除异味。

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而将小苏打混合白牙膏，也很适合清洁鞋子橡胶质上的污渍，如：鞋底及鞋边。

清洁后记得把鞋子放置在不被太阳直射，但是又通风的地方晾干。

方法3：塗抹凡士林

适用鞋款材质：皮革制小白鞋

(图片取自网络)

拿一块干净的布沾上凡士林，在鞋子污渍处以画圈式涂抹，

同时脏污将会慢慢被带起。

擦拭干净后无需将凡士林抹掉，因为凡士林独特的油性反而能形成保护膜，

让鞋子的洁白更持久，有取代鞋油的功效。

方法4：找专业的！

看过了以上的方法仍然没有亲自洗鞋子的动力吗？

没关系，交给专业鞋子护理专家，

就可以轻轻松松让鞋子变得像新的一样！

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拯救小白鞋要紧！

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