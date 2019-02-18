提到斯里兰卡，只想到螃蟹、咖喱？ Hopper、Papadum、Watalappam…… 这些 “道地特色风味” ，你懂吗？

虽然斯里兰卡称不上是美食天堂，但其实却有着许多拥有浓厚当地风味的特色料理。

斯里兰卡人大多以大米，椰肉，玉米，木薯等为主食，也偏爱椰汁和红辣椒，这两样几乎是他们所有菜肴中都少不了的调料。

今天就来简单地认识一些斯里兰卡料理吧！

1. R I C E

/ 米 饭

斯里兰卡的美食在色泽上非常鲜艳，主食上以咖喱及米饭为主。

而米饭一般有三种颜色：白米饭、黄米饭（以与咖哩相同的天然染色料Turmeric染成）以及红米（类似胚芽米，颜色像紫米口感却不如紫米）。

2. C U R R Y

/ 咖 喱

斯里兰卡咖喱与马来西亚、印尼、泰国等地方不同。

斯里兰卡的咖喱属浓味咖哩，不过配方简单，主要是咖喱叶、芫荽、大茴香及肉桂烹煮而成，

还分为黑咖喱、红咖喱和白咖喱三种:

黑咖喱口味纯正，所使用的主要香料会烤至黑褐色，以诱发出浓郁的香味。

红咖喱则加入许多新鲜或烘干的辣椒粉，也加入未经烤过的香料，但份量比黑咖喱少，味道也辛辣非常！

至于口味最温和的，就是白咖喱，原因是白咖喱加了许多椰奶。

3. H O P P E R / S T R I N G H O P P E R

小圆饼 / 米 线 团 子

Hopper及String Hopper，是斯里兰卡人常吃的特色料理。

Hopper又分为甜和咸两种：

咸的为“Hopper”。外型十分特别，如碗一般的形状，底部厚、边缘薄，口感香脆，

吃的时候撕下小片，配上椰粉，辣椒，洋葱混合的配料，极为可口;

也可包上生菜或肉类，淋上咖喱汁包起来吃，又或者加上一颗鸡蛋，别具一番滋味！

而甜的则称为“string hopper”—— 米线团子。外观一样非常独特，丝状、类似米粉。

是一种蒸熟的面条，通常代替米饭拌上各种各样的咖哩、椰奶汁、马铃薯等享用。

一般习惯用手抓食进餐，但上层和外交场合仍会使用刀叉。

4. D E V I L E D

/ “ 辣 酱 风 味 ”系列

另一项到斯里兰卡料理餐厅必点的是Deviled系列。“Deviled”是斯里兰卡料理中的其中一种烹饪法。

主要是用蕃茄、洋葱、葱、蕃茄酱、辣椒等为配料烹制而成。最常见的有Devilled Crab —— 辣酱风味螃蟹。

当然，菜单上也有Devilled Crab、Devilled Cuttled fish、Devilled Prawn、Devilled Pork等等的辣酱风味系列菜肴。

5. W A T A L A P P A M

/ 椰 奶 布 丁

Watalappam是斯里兰卡主要的甜点，由椰奶或者炼乳，加入鸡蛋、黄糖、腰果以及肉桂、丁香、豆蔻等各种香料制成。

放入嘴里带有淡淡的香草味儿，是极受欢迎的一道甜点。

Watalappam最初起源于马来半岛，在荷兰统治期间，由马来人传入斯里兰卡。

Watalappam在婚礼及各种盛大的庆典中也很常见。

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*** 以上图片皆取自网络