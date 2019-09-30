收到这些信号，代表你的身体已经过度疲劳了……

很多时候我们仗着自己还年轻，经常熬夜、拼命工作，结果导致过劳。快检查一下你是否收到以下这些信号。如有中几项，代表你需要注意，你的身体可能处于过度疲劳状态。

#1 情绪起伏大

心情郁闷、焦虑、闷闷不乐的？动不动就发脾气，即使是小事也会暴怒？那是因为你太累了，多休息，心情自然好～

#2 头昏、头痛

不分昼夜忙碌工作的你长时间皱眉头、处于紧张、紧绷、焦虑及压力的状态，又或是用脑过度导致脑供血不足而造成昏或头痛。

#3 莫名感冒或喉咙痛

缺乏睡眠及休息都会导致我们身体虚弱抵抗力不足，容易被传染或受到细菌感染而感冒。除了多休息，你还可以服用维他命加强抵抗力，避免经常感冒。

#4 忘东忘西

脑容量不足，开始出现记忆力下降，经常转个头又把事情给忘了。那是因为。当我们处于用脑过度及大脑疲惫的状态时，大脑无法获得充足的营养供应，脑细胞产生疲劳，就会出现健忘和集中力不足的状况。

#5 食量变大

化疲惫为食量，压力大就要吃吃吃！疲劳使我们食量大增，尤其对高糖分及重口味食物。如果你发现突然一直想吃甜食如蛋糕、巧克力等，极有可能是因为你的身体已经过劳了。

#6 眼睛干涩

老是觉得眼睛很干，有点酸又有点胀痛？尤其是长时间使用电脑及失眠不足的人常出现这种状况。这时候用眼过度的你应该停一停，让眼睛休息一下。

#7 口气

口腔问题可大可小，影响我们日常社交。没有任何牙齿问题却突然觉得自己有口气？那可能是你太累了，肠胃消化不良、睡眠不足加上喝太少水。

#8 关节酸痛

感觉浑身不舒服，坐立不安？小动作或按压关节时感到疼痛，有可能是疲劳导致关节炎。尤其手部及肩颈不适，一定要及早治疗，避免状况继续恶化。

#9 心跳加速

一向身体强壮、心率正常的你发现最近心跳加速及气短，那你最需要的就是休息！过度疲劳时，神经会释放过多的儿茶酚胺，使心搏出量增加，血压的收缩压增高，出现脉压变小。过劳死可不是开玩笑的～

#10 怎样都睡不够

冲刺一段时间后，你选择“冬眠”。但早上起床时，还是觉得很困，整个人无精打采的。这是因为前段时间神经处于过度兴奋，造成大脑疲劳。导致现在入眠后，神经无法放松，仍然混乱，睡眠无法达到良好的品质。

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