文青| 独立音乐入门，这几个乐团你必须认识

如今听音乐的选择非常多，而『独立音乐 Indie Music』则是当代文青最爱的音乐类别。想入门听独立音乐却没有方向？今天为大家推荐几个听独立音乐必须认识的乐团。

#1 房东的猫

来自中国的双人唱作女子组合，由吉他手吴佩岭和主唱王心怡组成。她们的曲风温暖，歌词唯美，主唱的歌声让你感觉非常放松。特别适合下班后或睡前想好好放松的时刻聆听。生活再累，依然有『房东的猫』的歌曲可以好好的安慰你～

#2 茄子蛋 EggPlantEgg

目前台湾最红的独立于团之一，歌曲风格涵盖经典摇滚、蓝调、Fusion 混合交织著街头卡拉 ok 和流行金曲风格，属于非常与众不同的音乐。他们在 2018年获得『第29届金曲奖』最佳台语专辑奖与最佳新人奖，以独立乐团来说，这是非常标清的成绩。其中他们的《浪子回头》这首歌在大马也是传唱度很高的一首歌，烟一支一支一支的点。。。

#3 落日飞车 Sunset Rollercoaster

他们是一支红遍东南亚的台湾摇滚乐团，在泰国、印尼、日本和马来西亚都有许多歌迷。『落日飞车』和其他乐团不一样，他们唱的是『台式英文情歌』，主打迷幻复古曲风，狂野又浪漫。他们的歌复古得来又具有 Urban 现代感，听了让你觉得很 chill 想跟着摇摆，还会越听越上瘾～

#4 老王乐队

『老王』常被当作女人婚外情的对象代名词，正如他们的风格及曲风。来自台湾的民谣摇滚乐团，他们是『厌世代』的代表，歌词充满幽默、反讽的语词，旋律重复又洗脑。唱着正是我们这一代的日常以及我们对现代生活的不满。他们最红的一首歌就是《我还年轻 我还年轻》。

#5 HYUKOH

目前韩国最具代表的独立乐团，除了在日韩非常著名，在台湾、东南亚及欧美都有相当的知名度。他们乐团特色非常鲜明，曲目融合复古摇滚、爵士、乡村乐、电子、嘻哈等，创作多元，每次发行新歌都能给你带来不同的惊喜。一旦爱上他们的音乐，你将无法自拔，严重地陷入他们的旋律中一起摇晃～

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