新车上路咯！必买10样汽车用品、配件

作为一位新车主，除了处理汽车保险及路税等程序，上路前还需要为车子添置什么用品及配件呢？

① 行车记录器

新车上路前，最最最重要的就是安装行车记录器。尤其大马车祸发生率非常高，当发生意外时行车记录器的录影可以作为证据，保障你的权益，也方便保险金索赔。

② 手机支架

如今手机也是我们的导航。有了手机支架就可以在开车时轻松使用Wave或Map导航。不过开车千万别玩手机，可是会被罚款的哦～

③ 车门防撞条

新车一定要好好保护，尤其开车门一不小心就会和隔壁车或墙壁碰撞。只要替车门套上防撞条，不但可以保护自己的车还可以保护别人的车。

④ 临时停车牌

临时停车牌作用是展示我们的联络电话。你知道大马人很喜欢double-park 或 triple-park，这时候最需要放电话号码在车窗前方便别的车主联络我们。或者某天你忘了关车窗或是车灯，路过的好心人士还可以联络你，这样就可以避免许多意外如忘了关车灯结果隔天车厢没电了。

⑤ 防身用具

在车上准备类似棍子、棒球棍、伸缩棍、扳手等防身自卫用具，万一遇到不测我们还有能力保护自己，尤其是独自开车的女司机。不过别把尖锐物品如刀等威胁性工具放在车上，这可能变成违法工具。

⑥ 点烟器充电器

每天“机”不离手的我们可能在外出途中手机没电，在车上放一个点烟器充电器，方便随时为手机充电。

⑦ 电池接驳线

电池接驳线或许很少会使用，但放在车上可以随时应急。如果遇到汽车电池没电时就可以接其他车的电箱。或是遇到路上汽车没电池时也可以帮他们一把～

⑧ 遮阳挡

这也是每辆车必备的小东西。尤其长期停车在户外的车主，下车前把遮阳挡打开，可以降温及避免晒伤车内用品。

⑨ 汽车香水

新车一定会有一股“新车味”，初期可以放活性炭或是pandan叶子在车里去除味道。待“新车味”去除后就可以挑选喜欢的汽车香水，开车时闻着喜欢的味道，开车塞车心情也会愉快一些。

⑩ 汽车防晒隔热膜

在大马这种365天都大热天的国家几乎每辆车都会安装隔热膜，透过防止车窗在受到侧面碰撞时破碎，保护乘客的安全，避免乘客受到玻璃碎片和其它碰撞残骸的伤害。你的车窗更坚固，减少强盗或小偷对你车子进行偷窃及破坏的机会。车窗更暗，保护乘客和车子的隐私。上到 SuperDeals 购买 PPLUS 的防砸车窗隔热膜，有多种色调和尺寸及车型选择。

（照片皆取自网络）