最受不了的副驾驶类型│你被拒载了吗？

好不容易约到大家都OK的时间，可以一起来个Road Trip！但「谁来负责开车？」，往往就是最大问题。有的没车、有的家人不给、有的车子状况不好……这时候，你就必须向那位义无反顾、愿意当司机的那位伟大朋友致上万分的谢意。多谢TA，成就了一趟趟的美好旅程……

因此，TA的伟大，你能不感激吗？当个「称职的副驾驶」吧！别成为以下其中一类哦！

＃副驾驶睡神

一上车就倒头大睡？别真的把自己朋友当司机了哦。你累，司机朋友不是更累吗？TA可是最早出门、最迟回家的那一位。而漫长路途中，TA明明已经充满了睡意却还要保持清醒，开上几小时车程的…..来，评评理，谁比较累呢？趁机陪TA聊聊心呗！别只顾自己开心玩、舒服睡咯！

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# 喜爱乱指挥之人

“等一下，等一下，减速、减速、停停停、黄灯，冲啦，做么不冲？”

来个角色对调，将心比心，若你开车时，别人也在你旁边不停指挥，甚至乱指挥，你会是怎样的感受呢？如果副驾驶一直张开嘴不停指挥，不仅起不了指导作用，还会导致司机更容易分心和慌乱，真得非常危险。不少司机都因副驾驶的唠叨错过路口，更有的踩错油门而酿成事故呢！



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＃副驾驶吃神

长途车怎么少得了零食的陪伴呀！对于副驾驶而言这是解闷必备；对于司机而言，则是提神必备。所以，不是不能吃，但一定要保持干净，毕竟车子不是自己哒～ 零食残渣掉到车的缝隙里时会引起蟑螂；万一食物污渍不小心沾到织布车座，也特别难清洁。



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＃“I am ok with anything.”

既然不必开车，那就应该负责好好规划行程咯！特别是下一站要去哪，就请帮帮司机朋友设一设导航。别以为一句：“I am ok with anything.” 就代表你很随和哦。试想想，需要专心开车确保你安全的朋友，又怎么方便搜寻和决定下一站去哪里、吃什么呢？



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记住啦！别把别人对你的好当成理所当然。好好珍惜愿意当司机的那一位朋友，当个称职的副驾驶，那旅程一定会更愉快的！