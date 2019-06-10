最讨厌理发师的这几种行为～

每次去剪发都是一个既期待又害怕受伤害的纠结心情。遇到好的理发师，就可以拥有好看的新发型，同时还可以享受愉悦的理发过程。如果遇到一个步不怎么样的理发师不但毁了你的发型还会毁了你的心情。以下这几种是最讨厌理发师的行为。

#1 话很多，一直讲个不停类

剪发总是会遇到话很多的理发师，从你坐下来那一刻开始就一直讲个不停，讲到理完发还在讲。尤其遇到不熟悉的理发师，两人就会在那边尴尬的聊天。有时候我们去理发只想好好休息，坐着不想说话，偏偏遇到话很多的理发师，真的很烦。

#2 强推销产品类

一开始可能会问你要不要染或烫头发，一边剪一边推荐你洗发产品，一会又说你头发很干燥建议你做treatment。。。就算你拒绝了，他们依然会坚持不放弃继续说服你拿产品或配套：“现在有特别优惠，很值得的！”。总之很 hard sale，听了会觉得很烦。要好好剪个头发还真不容易啊～

#3 突然消失不见类

剪发一半，理发师突然会消失不见一下，也不懂他去了哪里。有时候去拿产品来推销，有时候甚至是烟瘾发作跑出去吸烟，有时候跑去处理其他事情，我们就这样被丢在一旁傻傻的等待。尤其在赶时间的时候，理发师还不回来，真的会让人觉得心心烦。

#4 爱批评类

理发师一看见你就爱问你最后一次几时剪的、去哪里剪的、谁剪的。。。然后就会开始说，剪得很奇怪、不好看。不然就是说你的发质不好啦、颜色染了不好看啊、烫卷很难看之类的，反正没一句好话，听了心情超不好的！

#5 听不懂人话类

很多时候我们会说剪一点点就好、1 cm就好，结果一看，天啊，怎么那么短？或是给理发师看了想剪的发型，满心期待，结果理发师帮你剪的是他自己喜欢的发型（？）和杂志或照片上完全不一样啊 T_T

要找到一间合适的理发店和一位理发师一点都不容易，幸运的话可能需要至少半年的时间鉴定理发师的能力，不幸的话可能花上一整年都还找不到合适的理发师。如果最近有理发计划的朋友可以上到 superdeals.com.my 购买 3 Sense Hair Studio 超值的理发配套！洗、剪、吹、烫、染等各种服务任你选～