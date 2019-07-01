有了这些上门服务，我可以足不出门宅在家

我很懒，经常懒得出门，懒得离开我舒适的小卧房，但人还是要生活啊～ 非常幸运我活在这个世代，即使再懒，不出门也可以享有各种服务。只要有一部手机，上网可以买到任何你想要的东西。足不出门已经成为我每个周末和假期的最大目标！除了最基本的 Lazada、Shopee、淘宝之外，还有以这些上门服务都是我的最爱！

订餐外送服务

有别于以前快餐的外送服务，这些新平台更强大！Grab、Foodpanda、dahmakan 等等都是近年大马很流行的订餐外送服务平台。选择多，有知名餐厅及连锁店之外，还有一些小店选择。每个平台不定期还会推出各种优惠，不但方便，比上餐厅吃还划算，这叫我怎么能不爱呢？

杂货送上门

网购及订餐外送已经太普遍了，现在连杂货及日常用品都可以送上门！透过网页版及 APP 订购 honestbee、Tesco online、HappyFresh，他们提供杂货、日用品及生鲜食品送上门服务。 Honestbee 和 HappyFresh让你选择各大超市如 Mydin、 Aeon、Tesco、Jaya Grocery 等等，而 Tesco 有自己专属的冷藏送货货车，价格属最便宜，最低运费只需 RM3 而已。如今我都透过 APP 订杂货，直接送上门，快速、省时又方便，尤其最适合独具人士～

美容上门护理

听过美甲上门服务，没想到美容也有上门服务？周末或下班后想要躺在家享受 facial，不需上到美容院，不需踏出家门，那就别错过 Kaodim 的美容上门服务，一次只要 RM99 而已，价格实惠又方便，上到 superdeals.com.my 购买优惠券吧！这下连上美容院的时间都省回，对于我这种再懒也不可以放弃美容护肤的人来说实在是太好了～

上门汽车美容服务 aka 洗车

这个世界已经进步到你无法想象的阶段，连洗车也有上门服务！其实已经在国外流行一段时间了，他们已经可以透过 APP 预约洗车员，大马还在起步阶段，选择也比较少。除了一般洗车，上门洗车服务还包括打蜡、水印去除、除渍、除臭、清洗引擎、吸尘及车内外的清洁服务等常规美容护理。

现在任何事物都有上门的服务，如此方便我根本不需要出门，可以继续赖在家煲剧咯～