来一场短暂旅程！两天1夜玩转莎亚南

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想要趁着周末来一趟2天1夜的短暂旅程吗？别一窝蜂往市中心或热门旅游胜地挤了。其实莎亚南（Shah Alam）也是一个值得推荐的好去处！特别是想要过个休闲周末的你，莎亚南绝对是你的首选！而且非常适合一家大小来这里短暂旅行哦！无论是骑脚踏车、 到壁画打卡、还是寻找著名美食，这里通通可以实现。现在马上往下滑，看看莎亚南有什么必打卡景点吧！

#莎亚南国家植物花园（Taman Botani Negara Shah Alam）

想要里松松筋骨，同时被大自然环抱的话，那就一定要到这里，骑着脚踏车沿着园区路线游走，顺道参观果园、植物园和迷你动物园等。但你若想要寻求一些刺激活动的话，园区内还设有极限运动—— SkytrexSkytrex活动中心，有分别适合大人和小孩的活动等着你体验哦！不止呢！园区内竟还有一个四季屋，让你一次体验春夏秋冬的四种风情！

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View this post on Instagram A post shared by JasmineLai (@jasmine_1213) on Mar 9, 2019 at 9:08pm PST

#艺术走廊（The Street Art）

位于莎亚南后巷的“艺术走廊”（The Street Art），整个区域都充斥着满满的创意壁画，完全颠覆了人们对后巷的印象。不仅洋溢着浓浓的文化艺术气息，这里还能让你更了解莎亚南。因为这里所有的壁画作品都以“莎亚南市区”为主题，分成4类，包括3D Painting壁画、3D Installation装置、Street Furniture街头家具和Painting on site现场绘画，超好拍的！你可以和旅伴来个小比拼，看看谁能发挥最佳创意，拍出有趣的照片，然后上传至社交媒体，由最多like获胜咯！

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# 明记叉烧王

午餐时间到！你千万要到这一家专卖肥瘦均匀叉烧的烧腊店——明记叉烧王！它的招牌叉烧口碑相当好！口感简直是无处可弹。焦香味搭配甜度刚好的蜜糖味，松软适中。反正就是每一口都是恰到好处的！网友们还形容说：“放在口里，溶在心里”！。

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# Cake Jalan Tiung

晒了一个下午，是时候静静地享受美味的甜点咯！Cake Lover 一定一定要去 Cake Jalan Tiung 试一试它们家的蛋糕！因为这里提供超过15种口味别致的蛋糕，而且所有的蛋糕都是日日新鲜烘培的。必尝它家的招牌蛋糕 Salted Caramel & Chocolate、人气Pavlova和新品 Milo Tabursaurus！

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# Elmina中央公园

这么漂亮的彩虹桥，原来就位于沙亚南的得奖城镇City of Elmina！这里还有一座橙色的观景台和湖景等，不论是想要到这里骑脚踏车、散步、拍照打卡都最适合不过了！这里四周绿意盎然，在这里悠闲地度过傍晚时分，一定很棒！

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# 逛全马最长夜市—— Setia Alam Pasar Malam

全长2.4km、多达约1000 摊位，是全马最长的夜市哦！你又怎么能错过呢？晚餐就在这里解决啦！这里于每逢星期六晚上开档营业。这里俨然是个美食天堂，隐藏了不少美食，其中必试的包括：老陈家黑豆腐、林家拉拉煎、烧蚝、Otak-otak等！你可以边走、边吃、边消耗卡路里哦！

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“吃饱饮醉”后，是时候好好休息咯！说好要度假，住宿当然不可草草了事，一定要住的舒服自在，好让自己好好享受！

给你推荐这家5星级渡假酒店住宿—— The Saujana Hotel Kuala Lumpur 。

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It’s time to get some rest！