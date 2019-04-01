欢迎对号入座「女汉子」必备特质，你中了几项？

什么是女汉子？

女汉子，自认或被认为性格言行像男性的女性，个性坚强豪爽、不拘小节、不怕吃苦等就像男性一般。快看看你中了几项？

1️⃣性格大剌剌

开朗、大方、直爽、做自己，压根不在呼别人眼光。对了！吃零食薯片都用倒的，一个个吃太矫情了==

2️⃣独立到吓死人

大概任何事情都可以自己一个人去进行，比如说看电影、吃饭、逛ikea买家具、看医生、搬家，反正不一定需要“好姐妹”相伴那么麻烦。

3️⃣力大无穷兼热爱运动

开瓶、搬东西、组装，任何事情完全可以自己来！去超市可以一手扛米，一手抱着洗衣液～超热爱运动项目，各种球类、游泳、长跑、极限运动等等

4️⃣受不了 “绿茶婊”

为人太诚恳，最怕遇到心机女。特别受不了娇滴滴的女生、笑里藏刀、表里不一虚情假意还自称“好姐妹”的女生。万一遇上，一律 say goodbye～

5️⃣不化妆

不爱化妆，大概是嫌化妆麻烦、浪费时间～涂个防晒，擦个润唇膏就可以立马出门了，多方便啊～

6️⃣大食量

吃东西没在客气的，即使在男性面前仍然是美食大过天，才不会因为不好意思而少吃一些。大概是因为吃很多所以特别有力气？

7️⃣跟男性相处得更好

跟男性相处不需勾心斗角，不需一起上厕所，不需等你洗澡化妆出门，不需等你犹豫不决浪费时间。

8️⃣只求舒服不求美感

运动装最舒服，球鞋永远是最好穿的鞋子，实在无法理解高跟鞋的发明？根本是自找苦吃嘛～～

9️⃣生活智慧王

为了解决生活上遇到的各种杂事，历经磨难如今可称得上是生活达人及生活智慧王！生活上没有解决不了的事，靠点智慧和小工具，任何事情都轻而易举！

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🔟雄性激素过多

这大概是一个大烦恼，雄性激素过多导致自己特别man，毛发特别旺盛、痘痘暗疮大量增加。尤其是嘴唇上的汗毛特别多，看起来像长了胡子怎么办？如今 superdeals.com.my 有 Hannan Medispa 的 IPL 上唇脱毛（150针），只需RM99而已，就可以摆脱嘴唇上貌似胡子的汗毛！

你中了几项呢？（哦不，我貌似全中gg）

（以上照片皆取自网路）