游韩国| 大邱、庆州、釜山 7天6夜行程

与大家分享韩国7天6夜超详细行程。2天大邱、2天庆州及3天釜山。韩国交通非常方便，在大邱主要靠公共巴士及地铁；在庆州靠巴士移动；在釜山靠巴士及地铁活移动。如果最近有要到韩国的朋友可以参考这个行程～

Day 1 大邱（地铁黄色线）

抵达大邱国际机场（乘搭巴士到市区： geuphaeng1、401）→ 第一豆浆（明德站2号出口） → 西门市场 → 头流公园 → 第一教会、青萝之丘 → 桂山教堂→李相和古宅（10:00-17:00）→ 徐相敦古宅（09:00-18:00）→ 药令市博物馆 *提供免费韩服试穿 *（09:00-18:00）→ 金光石路 → 东城路商圈

Day 2 大邱（地铁橘色线）

桐花寺（入门票：2500w）→ 八公山缆车（缆车费：8000w）→ 大大小小幸福村 → 峨洋桥 → 金光石路 → 安吉郎烤大肠一条街

Day 3 大邱—庆州

东大邱站 →庆州站（无穷花号车票：5000w）→ 历史遗产地区：大陵苑 & 天马塚 → 芬王寺 → 庆州博物馆 → 月净桥 → 庆州乡校（校洞崔氏故居、校村韩屋村、奈勿王陵、鸡林）→ 瞻星台 → 东宫&月池 *看夜景*

Day 4 庆州

佛国寺（入门票：5000w） → 四百年嫩豆腐 → 新罗千禧公园 → 庆州世界文化expo公园 → 普门湖 → 普门湖观光园地→ Colosseum

Day 5 庆州—釜山

庆州高速巴士客运站 → 海云台城际巴士总站 → 海东龙宫寺（绿色公车 181号— 海云台 7号出口）→ 海云台 → 冬柏公园 → 釜山电影街 → The Bay 101 *看夜景*

Day 6 釜山

海云台 → 南浦洞 → 太宗台 → 甘川洞文化村 → 南浦洞逛街

Day 7 釜山

札嘎其鱼市 → BIFF广场 → 富平罐头市场 → 国际市场 → 龙头山公园 → 釜山塔 → 金海国际机场

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（所有图片皆取自网路）