激发孩子无限创造力 —— “ 谁说太阳不能是黑色？”

【一位小朋友在美术课画了一个黑色的太阳。

老师问他：“你为什么要用黑色？”

他小声回答：“因为那天我戴着墨镜。” 】

没错，孩子的创造能力是与生俱来的，只要不局限他们无穷的创造力，

好让他们透过自己的表达方式来表现出来，他们必定能给你带来惊喜！

那家长们应该如何正确激发孩子潜在的创造力呢? 以下为几项能激发孩子创造力的参考方法：

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㊀ 、说 故 事

STORY-telling /

故事中的世界丰富多彩。透过聆听故事，孩子们的想象空间将会被激发。

孩子们对于故事中的虚构人物、情景、声音和气味等的想象力，对他们的创造力培养十分有建设性。例如给孩子说《小红帽和灰太狼》的故事，他们就会想象出大灰狼的凶残、小红帽的天真可爱或外婆的慈祥…….

同时，在故事的发想和组织中，孩子会逐渐学会把对现实世界的观察，杂糅进对不存在事物的想象当中。所以说，给孩子讲故事，能让孩子们的思维更加活跃，进而激发他们的想象力和创造力，还能同时增进与孩子之间的亲切感和交流互动。

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㊁、借 用 音 乐 的 魔 力

The magic of MUSIC /

许多心理学家和教育学家一致认为：音乐是促进幼儿心健康发展的好方式。

它可以培养孩子的创造性思维，让孩子更好的去接触新鲜事物，并保持着大脑的活跃。因为在学习音乐的时候，孩子们必须保持敏锐的听觉和丰富的想象力，才会享受到音乐的乐趣。这方面的锻炼会让孩子在未来遇到难题都会充分的发挥自己的想象力。

音乐会还能促使右脑的发育。右脑发达的人往往具有非凡的创造力，像爱因斯坦、爱迪生、毕加索等名人都是右脑发达型人。

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㊂、走 进 大 自 然

Close to NATURE/

大自然中的各种景物充满魅力，是培养幼儿观察力、想象力与探索兴趣的最理想课堂。我们应该要经常带着孩子们走进大自然，引导他们去感知、去探索、去发现。在大自然的怀抱里，孩子与生俱来的创造力和想象力会不断被激发。

建议家长们可以多带孩子们到户外玩耍、散步，引导他们观察大自然物体的颜色、形状，并鼓励孩子对它们加以形容。例如：树叶像一把小扇子、云朵就像一颗颗棉花糖……

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㊃、把 厨 房 变 课 堂

Kids in the KITCHEN /

“赶快出去客厅玩，别在厨房干扰妈妈。” —— 这句话一点都不陌生。

但其实，烹饪也是一种艺术创作。想要激发孩子的创造力，不妨让孩子走进厨房吧！可以从烘焙开始，在过程中，教他们认识不同调料、食材及搭配方式，让他们创造自己的成品，尝试不同的味道。甚至可以带孩子去购买食材或材料，教他们认识各种食物。最后再让他们发挥想象力，给自己的成品取个名字！

这个假期，就让孩子们穿上围裙、走进厨房吧！ 带着孩子前往 Good Times DIY & Lifestyle Café，体验亲手制作蛋糕的乐趣，发挥创意去完成一个专属于自己的蛋糕！

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㊄、有 问“ 皆 不 答 ”

Encourage the kids to THINK /

好奇心在孩子们的身上表现得特别明显。孩子们最常将“这是什么？”和“为什么？”挂在嘴边。从心理学的角度来说，好奇心是人对自己不了解的事物感到新奇而产生兴趣，从而进行探究的一种心理倾向。能够推动人们主动探索、进行创造性思维的内部动力。

所以，面对孩子们的疑问，应尽量鼓励他们去思考，以鼓励和引导他们自己去思考寻求答案。多反问他们，“结果呢？”、“这与什么有关系？”、“还有什么？”、“应该怎样呢？”等等问题。这样，孩子们自然会对所提出的问题有新的想法和思考，创造力往往就是在这一瞬间产生的。

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每位孩子都具备非凡创造力的潜能。

父母应该拥有正确的启发以帮助孩子们激发内在的无限创造力。

最重要的，是千万别无意扼杀了孩子的创造力哦！

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