玩玩看！让你陷入选择困难的【生活2选1】

生活当中总有数不完的纠结时刻，小至今天该穿那件衣服，大至午餐吃什么…… 我们总是徘徊在选择的困境当中。而且，选择困难的困境未必至只出现于一堆无穷无尽的选择当中。即使你只有两个选择，你也会掉入无尽的深渊…… 你同意吗？

以下9道【不负责奇葩问题2选1】，就是要让你的选择恐惧症发作。

现在就来玩玩看吧！

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► 你被困在一座孤岛上，但你只有2种食物可选，你会选……

A. 番茄酱味的屎

B. 屎味的番茄酱

► 当你得了一种很重的病必须马上做手术，你会……

A. 不做，这样你将只有1年时间

B. 做，但手术成功率只有百分之20，不成功就会死

► 如果必须让你失去一种知觉，你的选择是……

A. 嗅觉

B. 听觉

► 你的爱人被劫匪绑了，他们要你交出1000万赎金，你会……

A. 给他们，他们会放人，但是这是你用来创业的钱，而且你也只有1000万

B. 报警，这样你亲人或爱人有百分之95被撕票的可能

► 如果上天给你一个天赋外带一个缺点：

A. 你拥有全人类最高智商，却每天需要睡22小时

B. 你会活到300岁，但是你这一生都不会得到快乐

► 这一天你只能选择以下其中一个造型在外一整天：

A. 穿上超紧身、超小件的露脐装

B. 穿上超大尺寸的鞋子

► 若你有机会穿越到古代，你会想要当……

A. 一人之下，万万人之上的太监

B. 倾国倾城的妖人

► 你的下半生，你自己选择……

A. 一辈子天资聪颖。无论办事能力、魅力都全胜。但注定孤独终老

B. 一辈子天资有限，几乎没什么能力。但拥有幸福的爱情

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*** 最后，来一道送分题。（你有3选1的机会）

► 如果你已经拥有一张漂亮脸孔，你会选择：

胸大，但肌肤黝黑 拥有白皙肌肤，但胸部小

OR

以上的问题，你会怎么做抉择呢？ 拜托留言和小编分享你的决定和原因～～