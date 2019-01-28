男朋友们看过来！情人节、周年纪念、生日。。。到底要送女朋友什么？

一年当中有很多节日要过，尤其是情侣间节日特别多！各种情人节、周年纪念、生日、圣诞节、在一起的第100天、第200天、第300天、第400天、第502天。。。。。不计其数啊～ 每次一到节日前，男人们又得开始抓头烦恼，到底要送女朋友什么礼物好呢？

手表

适合：时尚典雅类型女友

参考品牌：The Fifth、 Danial Wellington、The Horse、Larsson & Jennings、mvmt、Fossil、Triwa、ADEXE、Radley London

手表象征一种安全感，对许多人来说一天不戴就会浑身不自在。女生戴着男友送的手表就像男友分分秒秒都陪伴在你身旁。男生送女友手表含义分分秒秒在一起，相伴到永远。除此之外，送女友手表还可以顺便提醒她下次约会要准时啊！

香氛蜡烛或香薰机

适合：文艺类型女友

参考品牌：Neom Organics London、Fresh、Jo Malone、L’occitane、Voluspa、Yankee Candle

女生们都会喜欢呆在芬芳香气的环境里。推荐可以送女友香氛蜡烛或香薰机，把女朋友养成香香的。香氛蜡烛的选择多，最主要还是要挑选一个合适的味道送给女友。香薰机推荐MUJI，虽然价位较高，但胜在口碑好及提供1年保固。可能许多小资女会舍不得买，作为男友不妨送她们一台。无论是香氛蜡烛或香薰机放在房间或屋子里香气四溢，可以营造浪漫、微醺的氛围，提高生活品味。

扫地机器人

适合：邻家女孩类型女友

参考品牌：小米、Philips、Dexona、IROVA、Samsung、Neato

有女生在的屋子及房间的地板一定有很多头发。女生还非常懒得清理头发，而且怎么清都清不完！你是不是也受不了这个状况呢？不如在女友生日时送她一台扫地机器人，帮助懒得打扫的她也可以拥有干净的地板。收到礼物的女友一定会很开心，因为她可以继续懒得打扫～

智慧万用锅

适合：居家类型女友

参考品牌：Philips、Electrolux、Tefal、Panasonic、Hitachi

当居家类型又喜欢下厨煮饭的女友收到一个智慧万用锅肯定非常兴奋！如今的电锅越来越高科技，可以预约烹煮时间及多种模式可以选择。除了基本煮饭及煲汤，还可以煮糖水、凉茶、蛋糕、蒸鱼蒸包子、煮砂煲饭等等。智慧万用锅省时省力，绝对是下厨的好伙伴。女友生日时买一个送给她，说不定她还会迫不及待用新锅下厨煮美食给你吃！

相片集

适合：任何类型女友

参考品牌：LifeBuuk 相片集

无论哪一类型的女友都会喜欢相片集。你可以挑选女友的网美照和你们的合照列印成一本专属你们两人回忆的相片集。只需在SuperDeals购买LifeBuuk 相片集的优惠券后，挑选50张照片，从手机、Facebook或Instagram上传，非常快速又方便。现在有38%的优惠，一本专属于你们的相片集只需RM17.50。女生最喜欢这种充满心意的礼物，当她收到一本独特又用心的相片集一定很感动！