男生和女生初次约会，别自毁形象

第一次和心仪对象约会一定格外紧张。深怕一个小动作或举动，就会令形象大打折扣，让对方留下坏印象。大多女生都是很在意细节的，因此，想要让自己在对方心中好感度up up 的话，以下4项约会时该注意的事项，你一定要认真参详哦！

#准时

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最基本，也是非常重要的一项。男女也一样。约会时，切忌迟到或临时爽约。不然就会让对方觉得你是个不守时、不真诚、不可靠的人，对方也会感觉自己不受重视，因此对你的印象变得糟糕，然后，也许也就没有然后了。

#基本礼仪

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能够打动她的，不是约会地点有多高级，而是你一个贴心的动作。比如开车门、拉椅子、递纸巾等这些能尽显绅士风度的行为，一定会加分不少。另外，第一次约会，别顾着滑手机，这样会令对方感到不被尊重哦！难得约到心仪对象，就应该专心沟通，好好互相了解嘛！

#切记心急

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和对象初次约会千万别展现出十分迫切的一面。应该先给大家一些时间彼此认识，也趁机先了解一下对方是否适合你，或者有没有发展机会。别初次见面就「Hard sell」自己，或和对方谈未来规划，对方很可能会因此而被吓跑哦！最好先找一些比较轻松的话题，好好聊聊。

#衣着打扮整洁

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人都是视觉动物。所以男生第一次和女生约会，一定要打扮体面，令对方知道你尊重她，也很重视这场约会。别过于邋遢、随便或打扮过于夸张。最重要是舒服、整齐、干净。约会前，记得把胡子刮一刮、换上干净的衣服、喷一喷香水，整一整发型，让自己的魅力值大幅度上升吧！

说到发型，相信许多男生都会因为自己的发量少而烦恼不已。这里给你推荐一款增发神器—— 「BioThik 30秒瞬间增发纤维」。不沾衣、防风、防水还防汗！出门前使用，就可以让头发变得浓密，魅力和自信同时大增！上到SuperDeals购买，还可以享有买1送1优惠哦！

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