看看明星们的「腿」，究竟有多值钱

对于许多明星艺人们而言，他们的双脚，就是发展生涯当中最重要的资产。因此，为了保护这双“生财工具”，明星艺人们和他们的所属经纪公司，都会不惜砸重金投保。

我们马上看看这些价值不菲的腿，究竟值多少钱吧！

#1. Yura║金亚荣

View this post on Instagram A post shared by YURA (@yura_936) on Mar 16, 2018 at 10:17pm PDT



韩国女团Girls day的人气女爱豆成员Yura金亚荣，不仅颜值高，还能唱能跳。更因为她一双完全没有任何赘肉、笔直且白皙到发亮的美腿，被公认为韩国「最美腿精」。她的所属经纪公司也为她的双腿买了价值约马币174万的保险。

#2. Jolin║蔡依林

View this post on Instagram A post shared by JOLIN CAI 蔡依林 (@jolin_cai) on May 25, 2019 at 10:20pm PDT



「舞娘」蔡依林的双腿果然了得！蔡依林常常为筹备演唱会或各项演出，练舞练到双腿瘀青或擦伤。因此，经纪公司大手笔为她的双腿投保约马币662万。而且还会定时特别派人为她的「玉腿」做腿部护理呢！

#3. Taylor Swift ║泰勒丝

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on May 20, 2018 at 8:56pm PDT



Taylor Swift 除了有一副好歌喉和才华之外，还有一双长腿。之前有一段时间，不少艺人都在舞台上发生意外，为了谨慎起见，Taylor Swift决定也为自己的双腿保险，以防万一。保额可是将近马币1亿6千令吉哦！

#4.Mariah Carey ║玛丽亚凯莉

View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Apr 21, 2019 at 5:58pm PDT



经过地狱般的减肥重生，Mariah Carey减掉了28斤，并以「美腿花蝴蝶」重现歌坛，重点是她还拿下纽约市的「拥有女神之腿的名人」（Celebrity Legs of a Goddess）称号。所以也不惜中重金砸下约40亿马币为一双美腿买保险。

#5. Jennifer Lopez║詹妮弗·洛佩兹

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 13, 2019 at 2:31am PDT



Jennifer Lopez不仅为双腿买下马币约4亿100万的保险，她还拥有世界上最贵的臀部（约马币10亿美元），除此之外还分别为脸、头发、胸部等都买下了巨额保险，总保额高达7.5亿美元，约马币30亿令吉。

#6. Cristiano Ronaldo║C罗

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 30, 2019 at 4:21am PDT



除了演艺界的美女们，「靠脚吃饭」的葡萄牙足球明星C罗，为了避免比赛重伤后将蒙受巨大损失，因此皇家马德里因此便为C罗的双腿买了一份价值约马币1亿4欠令吉的巨额保险

——

你的双脚虽然没有明星艺人们的值钱。但无疑就是身上最勤奋的部位，365天都在为你忙碌，实在功不可没啊！所以，是时候好好慰劳你的双腿啦！

快到Luminous Beauty Parlour 享受一次足疗护理，消除双脚疲劳并放松一下吧！

上到SuperDeals购买优惠券，可享50%折扣！原价 RM158，折扣后只需RM 79！

#够力省